Ante el coronavirus, la continuidad del negocio es factible

ManpowerGroup hace un llamado a los líderes de las empresas para buscar soluciones que les permitan minimizar el impacto en sus negocios.

Por Revista Summa

Covid-19 ha estremecido al mundo entero, convirtiéndose en una de las pandemias más severas de los últimos tiempos. Es un virus altamente contagioso por lo que los gobiernos han procedido a aislar a las personas infectadas y están instando a las empresas a reaccionar con prontitud ante los síntomas, a hacer conciencia sobre la importancia de evitar el contagio utilizando las medidas de prevención y estableciendo canales de comunicación para informar oportunamente sobre las acciones que la empresa irá tomando en el tiempo.

En Guatemala el gobierno dictaminó Estado de Calamidad Pública con el fin de contener la infección, esto ha llevado a varias empresas a cambios abruptos para mantener sus negocios operando en la medida viable de las circunstancias. Algunas con los permisos especiales y las instrucciones comunicadas, otras desde sus casas utilizando el modelo de teletrabajo.Andrés Soto, gerente de ManpowerGroup Guatemala, comparte “estamos viviendo una situación sin precedentes, que tendrá un impacto importante en la economía de los

países, pero como empresas y ciudadanos responsables debemos atender prioritariamente las necesidades de nuestros colaboradores y de las comunidades donde operamos”.

Soto, agrega “es un momento para demostrar la capacidad de adaptarnos, y sobre todo la habilidad de innovar, más allá de entrar en pánico y preocuparnos, debemos ocuparnos buscando soluciones adaptables a nuestros negocios, aprovechando los recursos existentes, especialmente el uso de tecnologías que permitan continuar con efectividad nuestras funciones”.

El experto brindó consejos para realizar teletrabajo o home office con eficacia:

Verificar que se cuente con las herramientas necesarias: internet, computadora,

cables y teléfono.

2 Tener los números y mails de los principales contactos.

3 Notificaciones desde el correo electrónico que informe que se está laborando a distancia (deja mensajes de respuesta automática).

4 Utilizar software para reuniones virtuales. Realizar compras utilizando apps, internet o teléfono. Evitar salir de casa. Agendar las reuniones previamente con clientes, equipo de trabajo, candidatos, proveedores… telefónicamente y virtuales, la anticipación aportará previsión para ambas vías. Mantener la información sensible de la empresa con extrema seguridad utilizando las vías de internet con contraseñas seguras. Realizar las acciones de limpieza e higiene comunicadas por el gobierno. No organizar actividades sociales o familiares.

La evolución en el trabajo es necesaria para subsistir y superar los retos. En un estudio reciente de ManpowerGroup en el que se encuestó a más de 9.500 personas en 12 países, el 87% de ellos optarían por un trabajo NextGen en el futuro y la demanda de este tipo de trabajo ha aumentado constantemente durante décadas. Este nuevo modelo de trabajo incluye los formatos de medio-tiempo, contingente, por contrato, temporal, independiente, contratista independiente, bajo demanda y plataformas de trabajo online.

Muchos de estos cambios son motivados por el creciente avance tecnológico y la integración de la vida laboral y personal con la flexibilidad para gestionarla.

El experto de ManpowerGroup concluye, “Los líderes deben evaluar sus estrategias, plantearse nuevos planes de acción con estos escenarios y crear planes de contención internos. Qué sí y qué no puede seguir implementandose en la empresa, qué es crucial para la sostenibilidad del negocio y qué acciones hay que realizar para proseguir. Debe cuestionarse qué actividades estrictamente deben ser presenciales y cuáles no,

preguntarse si las que son estrictamente presenciales entran dentro de los lineamientos y requerimientos autorizados por el gobierno, cómo mantengo la protección de mis colaboradores en estas condiciones. Recordemos que es una situación complicada, pero será aún mayor si no contenemos la enfermedad en estos momentos”.