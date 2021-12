Anfitriones de Costa Rica entre los mejores calificados en Airbnb

Para los anfitriones, este tipo de reconocimientos muestra que la atención que han puesto en cada detalle, ha sido fundamental para que los huéspedes disfruten de su estancia.

Por Revista Summa

La pandemia ha generado importantes innovaciones en todas las industrias, tanto para mejorar el acercamiento con los usuarios, como para cumplir sus necesidades en constante cambio. El turismo es una de las categorías donde no solo se ha innovado y brindado una mejor hospitalidad, sino también se han generado protocolos de seguridad e higiene para brindar alojamientos y experiencias que garanticen comodidad y bienestar.

Es por esto que la plataforma Airbnb se dio a la tarea de encontrar a los anfitriones más destacados de Costa Rica durante el 2021, para mostrar y destacar sus alojamientos, los cuales, según las calificaciones de los usuarios, cumplen con los protocolos de limpieza adecuados para la protección de los huéspedes y que se destacan por ser muy hospitalarios.

Para estar dentro de este ranking era necesario contar con el 100% de calificación de cinco estrellas en limpieza, check-in y una comunicación acertada con los huéspedes. Este año, muchos territorios tenían más de un anfitrión que cumplía con los requisitos, por lo que para reducirlo al anfitrión más hospitalario de Airbnb, en aquellos lugares que contarán con más de uno, el desempate fue valorar la cantidad de reseñas en sus alojamientos.

La gran hospitalidad, la limpieza y la seguridad, fueron de gran importancia para que anfitriones como Cladie Mercandelli, anfitriona en la Provincia de Puntarenas, Estella Collina, anfitriona en la Provincia de San José y Steve Desfossés, anfitrión en Provincia de Puntarenas cuenten con reseñas de 5 estrellas por parte de la comunidad de huéspedes.

Cladie comentó «Para mi, lo que hace ser un buen anfitrión en términos de comunicación es la atención al cliente, en particular tener empatía, es decir, ponerse en el lugar de los viajeros. La hospitalidad consiste en el ser humano. Hay que prestar mucha atención a las consultas, contestar rápido, estar disponible y encontrar siempre una solución si hay algún tipo de imprevisto. Por supuesto, la limpieza es fundamental, especialmente en este periodo de pandemia. En lo que respecta al registro, claro que hay que ser amable, incluso si el huésped llega más tarde de lo esperado, son los riesgos de viajar ¿verdad? Tomar el tiempo necesario para dar información sobre la casa puede ser importante. En definitiva, ser un buen anfitrión es mostrar a sus viajeros ¡que son importantes!”

En total, de los mil anfitriones calificados en la lista, tres de ellos llegaron al desempate y compartieron algunas experiencias y consejos que han implementado para mejorar sus alojamientos y cumplir con los estándares de sus huéspedes durante su permanencia.

Por su parte, Estella Collina, anfitriona en la Provincia de San José aseguró “El genuino interés por el bienestar y confort de mis huéspedes y la sensibilidad de atender a sus consultas y solicitudes de manera oportuna es lo que hace que ellos se sientan muy satisfechos de hospedarse con nosotros. Mi recomendación para otros anfitriones es hacerse la pregunta, ¿cómo me sentiría yo si me hospedo en este lugar? No podemos ofrecer a nuestros huéspedes menos de lo que exigimos para nosotros mismos”.

Otro anfitrión, Steve Desfossés, de Provincia de Puntarenas nos contó que “Yo empecé a ser anfitrión en diciembre del 2020 y mi primer cliente lo tuve dos días después de ofrecer mi espacio en Airbnb. La razón por la cual escogí Airbnb es que para mi es la mejor plataforma en el negocio. Mi consejo para ser buen anfitrión es preguntarle a los huéspedes de vez en cuando si les falta algo y si hay algo que puedo hacer para que disfruten más la estadía. También me tomo el tiempo para mostrarles los animales que tenemos alrededor (caimanes y tortugas) y les regalo frutas y vegetales que tengo en mi lote. Creo que hablar tres idiomas me ayuda a comunicarme más con los clientes y hacerles sentir como en casa”.

Para los anfitriones, este tipo de reconocimientos muestra que la atención que han puesto en cada detalle, ha sido fundamental para que los huéspedes disfruten de su estancia y logren atraer a nuevos huéspedes a través de las calificaciones obtenidas por las personas que han pasado algunos días en sus hogares.