Ana Cristina López, CEO de Citi El Salvador: Con un alto sentido de responsabilidad

Tiempo de lectura: 1 Minutos

López es una banquera dispuesta siempre a más, que ha aprendido y capitalizado en cada fase de su carrera.

Por Revista Summa

Además de una fuerte formación académica y dominio de conceptos financieros, que son habilidades técnicas imprescindibles para el rol de CEO de la operación regional de un banco global, esta banquera destaca por su alto sentido de responsabilidad, disciplina y curiosidad, entre otras cualidades.

“El cargo que ocupas no te define, sino quién eres como persona. En mi caso, con las prioridades claras como profesional pero también como hija, esposa, mamá, hermana, prima y tía, he podido llevar mi carrera por el rumbo que he querido, tomando decisiones conscientes del qué, cómo y hacia dónde”, dice Ana Cristina López, CEO de Citi El Salvador.

La conexión entre áreas es una de las mayores contribuciones hechas por la ejecutiva a la entidad financiera que dirige al unificar el equipo que opera bajo una estructura matricial de reporte, así como el diseño y promoción de la estrategia Visión 2020, que luego se reconvirtió en Visión2025.

“Los equipos la compraron y se adueñaron de ella, lo cual ha generado un nivel de compro- miso espectacular entre los colaboradores. En consecuencia, Citi El Salvador obtuvo uno de

los mejores resultados en “Voz del Empleado” a nivel global”, reconoce.

Y cuenta algo más: “Gracias a los talentos de un equipo diverso y a las capacidades para aprovechar el expertise de cada miembro, hemos logrado que nuestra franquicia sea cohesiva y que tenga claro su rumbo, sabiendo que todos trabajamos por un objetivo común”.

Referente en el tema de mujeres

Ana Cristina López sostienen que para empoderar a otras mujeres lo más importante es predicar con el ejemplo. Ella figura como la primera mujer CEO de Citi en El Salvador, mientras que Citi, primer banco global con sede en Wall Street, por primera vez en su historia, también es liderado a nivel mundial por una mujer. Así es como se demuestra que sí hay oportunidades en la banca y en los negocios para el talento femenino.