América Latina produce casi el 60% de su electricidad a partir de fuentes verdes

Por Revista Summa

La electrificación está ganando impulso a nivel mundial como una respuesta urgente y estratégica a los desafíos del cambio climático, de acuerdo con especialistas. Ello no es la excepción en América Latina. Ello porque este paso de convertir máquinas y procesos que queman combustibles fósiles para que funcionen con electricidad, es una iniciativa orientada a construir un futuro más sostenible y eficiente.

Un ejemplo en la región es que casi 1.800 proyectos de energía renovable se están desarrollando en América Latina. Estos suman una inversión de, aproximadamente, US$113 mil millones, según cifras de BNamericas.

Además, en la 28.ª edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), celebrada en 2023 en Dubái, los países asistentes acordaron triplicar la capacidad de energía renovable para 2030. Adicionalmente, este año, en la COP30 que tendrá lugar en Brasil, se evaluará el progreso hacia ese objetivo.

“La razón por la cual la electrificación está avanzando tan rápidamente hoy en día es gracias a la innovación tecnológica. Las mejoras en baterías, vehículos eléctricos, bombas de calor y sistemas de almacenamiento han hecho que esta transición no solo sea viable, sino estratégica”, explicó Andrew Hammond, gerente de Marketing de Producto para el equipo de Energía Renovable de Panduit.

Añadió que la electrificación permite un uso más amplio de la energía renovable, ya que todas estas producen electricidad.

El ejecutivo comentó que en ocasiones se asume que el camino hacia una transformación energética y sostenible está impulsado por los países más desarrollados. Sin embargo, según estudios realizados por Statista, América Latina y el Caribe tienen una de las redes eléctricas más limpias del mundo. De acuerdo con sus datos, la región produce alrededor del 60 % de su electricidad a partir de fuentes verdes, incluyendo energía eólica y solar, pero especialmente energía hidroeléctrica.

Mayor eficiencia energética

El especialista de Panduit comentó que adoptar sistemas electrificados proporciona una mayor eficiencia energética, lo que puede reducir significativamente los costos operativos. En este sentido, añadió, invertir en electrificación permite avanzar hacia los objetivos de sostenibilidad sin requerir inversiones adicionales, ya que cumple múltiples propósitos: ahorro, independencia energética y cuidado ambiental.

En muchos países, los incentivos han desempeñado un papel fundamental en la aceleración de la adopción de nuevas tecnologías electrificadas. Sin embargo, Panduit destaca que los beneficios económicos ya son tangibles incluso en contextos donde los gobiernos aún no han implementado políticas al respecto.

“Actualmente, las energías renovables son las más baratas en la mayoría de los mercados. Esto es algo nuevo; antes era más costoso tener electricidad verde, pero ya no. Ahora el precio es el mismo o incluso más bajo. Además, en los lugares donde se necesita más energía, las renovables son la forma más rápida de satisfacer la creciente demanda”, afirmó Hammond.

El ejecutivo de Panduit también enfatizó varios de los beneficios secundarios de la electrificación. Entre ellos están el control de extremo a extremo. Esto porque, a diferencia de los sistemas de energía basados en combustibles fósiles, la electricidad puede ser propiedad de las empresas. Cómo la generan, almacenan y utilizan puede estar bajo su control, minimizando el impacto ambiental mientras se reducen los gastos operativos.

En este sentido, Panduit destaca su compromiso con la misión de promover la electrificación y crear soluciones de productos innovadores para permitir una adopción rápida.

“En los próximos cinco a 10 años, esperamos que, a medida en que más personas comprendan los beneficios de la electrificación, las empresas, comunidades y hogares vean esta transformación como una forma de alcanzar múltiples objetivos valiosos y crear un futuro más sostenible”, concluyó Hammond.