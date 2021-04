Amazon ya permite que pagues con la palma de tu mano

La plataforma de e-commerce está probando un nuevo método de pago en sus tiendas Whole Foods de Seattle, donde la biometría será el enlace.

Por Expansión

Amazon está implementando tecnología biométrica en sus tiendas Whole Foods de Seattle, donde permitirá que sus usuarios puedan pagar sus artículos con un escaneo de la palma de su mano.

El sistema, llamado Amazon One, permite a los clientes asociar una tarjeta de crédito con la huella de su palma y ofrece una alternativa sin contacto a los pagos en efectivo y con tarjeta, dijo Amazon.

La implementación no llega a introducir la tecnología sin cajero de Amazon en Whole Foods, que según los críticos daría lugar a recortes de empleos. Amazon One aún requiere escanear artículos al momento de pagar, y la compañía dijo que no afectará los trabajos en Whole Foods.

La empresa liderada por Jeff Bezos dijo que su tecnología biométrica estará disponible en Whole Foods de Seattle y se expandirá a siete tiendas más en el área metropolitana del estado estadounidense.

“Comenzamos con la tecnología Just Walk Out en Amazon Go, y desde entonces hemos llevado esa experiencia a nuevos formatos y ubicaciones de tiendas, y la hemos puesto a disposición como un servicio para que los minoristas externos la utilicen en sus tiendas”, indicó la empresa en su comunicado de prensa.

Lo que suma a la creación que ha tenido la compañía, con Amazon Dash Cart, un carrito de compras que ayuda a los clientes de sus tiendas de comestibles Amazon Fresh a saltarse la línea de pago y desplegar el precio cuando hayan terminado.

Los clientes que son nuevos en el uso de Amazon One pueden registrarse en cualquier quiosco o dispositivo de Amazon One en las tiendas participantes, y la inscripción demora menos de un minuto. Después de insertar su tarjeta de crédito, los clientes colocan la palma de la mano sobre el dispositivo y siguen las instrucciones para asociar esa tarjeta con la firma de la palma única.

¿Qué está escaneando realmente el dispositivo cuando crea mi firma Amazon One?

Cuando coloca su palma sobre el dispositivo Amazon One, la tecnología evalúa múltiples aspectos de la palma. No hay dos palmas iguales, por lo que se analizan todos estos datos con una tecnología de visión y se seleccionan los identificadores más distintos de la palma para la creación de la firma.

¿Cómo se protegen los datos de los clientes?

El dispositivo Amazon One está protegido por múltiples controles de seguridad y las imágenes de la palma nunca se almacenan en el dispositivo per se. Por el contrario, las imágenes se cifran y se envían a un área altamente segura.

Si decido que ya no quiero usar Amazon One después de registrarme, ¿puedo eliminar mis datos biométricos?

Sí, puede solicitar la eliminación cancelando la inscripción en cualquier dispositivo Amazon One o mediante el portal del cliente en línea en one.amazon.com, y los datos biométricos se eliminarán después de completar las transacciones restantes.