Alimentos preparados: una tendencia global que redefine la forma de comer

Tetra Pak impulsa la innovación con envases sostenibles que responden a la creciente demanda de practicidad y calidad.

Por Revista Summa

En un mundo donde el ritmo acelerado de vida exige soluciones prácticas y saludables, los alimentos preparados se han convertido en una de las principales tendencias de consumo a nivel global. Esta categoría ha registrado un crecimiento sostenido, ofreciendo a los consumidores sabor, conveniencia y nutrición en cada porción.

Según el Índice Tetra Pak 2023, que analizó los hábitos de consumo en diez países, el 66% de los consumidores afirma prestar más atención a lo que come y bebe, en comparación con el 62% registrado en 2021. Este cambio refleja una creciente preferencia por productos que combinan facilidad de preparación, valor nutricional y compromiso ambiental.

En respuesta a esta evolución, Tetra Pak continúa liderando la innovación con soluciones como Tetra Recart, un envase de cartón retortable diseñado para conservar alimentos de larga duración sin necesidad de conservantes. Este formato no solo es práctico y reciclable, sino que también cuenta con certificación FSC™, y ayuda a reducir el desperdicio de alimentos gracias a sus porciones individuales y convenientes.

“Los consumidores buscan practicidad sin renunciar a la calidad ni al cuidado del planeta. Con Tetra Recart, ofrecemos una alternativa que une conveniencia, seguridad alimentaria y sostenibilidad, transformando la experiencia de los alimentos preparados en categorías como salsas, vegetales, frijoles, sopas, frutas, entre otros”, destaca Alanna Zelaya, encargada del Desarrollo de Negocios de Tetra Pak para Centroamérica y el Caribe.

El diseño del envase optimiza la exhibición en góndolas, facilita la distribución en canales de comercio electrónico y mejora el almacenamiento en los hogares.

Con estas iniciativas, Tetra Pak reafirma su compromiso de acompañar la evolución de los hábitos de consumo, impulsando un futuro más saludable y sostenible para la industria de alimentos preparados.