Alianza estratégica impulsa protección y conectividad digital en el mercado empresarial

Innovación en protección y conectividad digital en el mercado corporativo.

Por Revista Summa

Para prosperar en la nueva era digital, las organizaciones deben conectar y proteger todo lo que hacen. Necesitan conectar personas, lugares, aplicaciones, datos y dispositivos que impulsan sus negocios, mientras protegen su presencia digital de amenazas en ciberseguridad, caídas de servicio, y otros riesgos críticos de negocio.

Bajo este panorama, Cisco traerá el poder completo de la red junto con soluciones de seguridad y observabilidad líderes en el mercado para dar una vista en tiempo real y unificada de todo el entorno digital, ayudando así a los equipos a defender proactivamente infraestructura crítica, prevenir cortes o interrupciones, y refinar la experiencia con la red.

“Estamos encantados de darle la bienvenida oficialmente a Splunk a Cisco”, dijo Chuck Robbins, Presidente y Director Ejecutivo de Cisco.

“Como una de las empresas de software más grandes del mundo, revolucionaremos la forma en que nuestros clientes aprovechan los datos para conectar y proteger cada aspecto de su organización mientras ayudamos a impulsar y proteger la revolución de la IA”, agregó.

De esta manera, la compañía anunció hoy que completó la adquisición de Splunk, sentando las bases para entregar visibilidad y conocimiento inigualables en la presencia digital entera de una organización.

“Unir Splunk y Cisco traerá un tremendo valor a nuestros clientes conjuntos en todo el mundo” dijo Gary Steele, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Splunk.

“La combinación de Cisco y Splunk ofrecerá visibilidad y conocimiento realmente integral en la presencia digital completa de una organización, entregando un nivel sin precedentes de resiliencia a través del portafolio de seguridad y observabilidad más extenso y poderoso del mercado”, agregó.

Cisco impulsará y protegerá la revolución de la IA

La adopción y el impacto de la IA están superando a cualquier introducción de tecnología que hayamos visto. El uso efectivo de los datos correctos a escala masiva es crítico para habilitar los beneficios significativos de la IA y ayudar a las organizaciones a obtener resultados que nunca fueron posibles.

Para realmente cosechar los beneficios de la IA, las organizaciones necesitan la infraestructura para impulsarla, los datos para desarrollarla, una plataforma segura para protegerla, y una plataforma de observabilidad para manejarla en tiempo real. Cisco podrá hacer estas cuatro actividades juntas.

“Cisco y Splunk son una combinación transformadora que permitirá a los clientes hacer cosas que no eran posibles antes. Con el cierre, Cisco ha creado un set único de soluciones para red, seguridad, y ejecutivos de operaciones en el mercado. Cuando agregas eso a sus inversiones en canales y AI, los clientes deberían estar considerando los niveles más altos de valor para el negocio que puede abrirse ahora”, dijo Stephen Elliot, Vicepresidente de Grupo, I&O, Operaciones de Nube y DevOps de IDC.

“Accenture felicita a Cisco por la adquisición de Splunk,” dijo Julie Sweet, Presidente y Directora Ejecutiva de Accenture. “Hemos disfrutado de alianzas de larga data con ambas compañías y esperamos con ansias las oportunidades que esta colaboración presenta a nuestros clientes en el futuro”, agregó.

Mejor juntos: Cómo Cisco y Splunk beneficiarán a clientes, partners y desarrolladores

La combinación de Cisco y Splunk dará a los clientes:

Mejor seguridad. Una solución muy completa para prevención de amenazas, detección, investigación, y respuesta para organizaciones de cualquier tamaño, utilizando tráfico de nube, red y endpoint para una visibilidad incomparable.

Mejor observabilidad. Una solución muy completa de observabilidad full-stack para entregar experiencias digitales increíbles en un ambiente multi-nube híbrido.

Mejor red. Una solución líder de red segura entregada en una infraestructura de red inteligente, resiliente y continuamente optimizada.

Mejor IA. El portafolio de redes de Cisco – combinado con seguridad mejorada, observabilidad completa y una plataforma de datos integral, permite a los clientes aprovechar de forma segura el poder de la IA en sus organizaciones y aplicaciones.

Mejor economía. La perspectiva de plataforma que traen Cisco y Splunk ayudará a nuestros clientes a consolidar numerosos productos específicos, brindando mejores resultados comerciales y reduciendo costos.

Cisco y Splunk también unen sus comunidades de desarrolladores y partners o socios de negocio con una amplia experiencia en proveer capacidades de seguridad, observabilidad y plataforma de datos, con aplicaciones y soluciones empaquetadas previamente para los clientes. Nuestro ecosistema colectivo de partners puede crear nuevas fuentes de ingresos rentables a través de servicios de alto valor y mediante la implementación de nuevas aplicaciones innovadoras y soluciones impulsadas por IA.

En los próximos meses, los clientes pueden esperar nuevas innovaciones de producto en todo el portafolio con la integración de Splunk. Para ver detalles adicionales por favor visitar el blog de Chuck y Gary. Muchas de estas innovaciones se mostrarán en Cisco Live, del 2 al 4 de junio de 2024, y en .conf24, del 11 al 14 de junio de 2024.

Detalles de la transacción

Bajo los términos del acuerdo, Cisco adquirió Splunk a US$ 157 por acción en efectivo, representando aproximadamente US$ 28 mil millones en valor patrimonial. Se espera que la transacción sea positiva para el flujo de efectivo (excluyendo ciertos elementos relacionados con adquisiciones y otros) y el margen bruto no GAAP aumentará en el año fiscal 2025 de Cisco, y el beneficio por acción no GAAP aumentará en el año fiscal 2026. Además, acelerará el crecimiento de los ingresos de Cisco y la expansión del margen bruto no GAAP.

Cisco y Splunk notificaron a NASDAQ sobre el cierre de la adquisición y solicitaron que NASDAQ presente una notificación de exclusión de la lista ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC») en representación de Splunk. La acción ordinaria de Splunk dejó de cotizar en NASDAQ antes de la apertura de operaciones de hoy.