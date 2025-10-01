Alessandro Buonopane nombrado nuevo CEO de GFT Technologies para Latinoamérica

Ejecutivo que lidera GFT Brasil desde 2021 aspira a duplicar los ingresos regionales en los próximos cuatro años

Por Revista Summa

GFT Technologies, empresa global de transformación digital centrada en IA, anuncia el nombramiento de Alessandro Buonopane como nuevo CEO para Latinoamérica. El ejecutivo de 51 años asume el cargo este mes, sucediendo a Marco Santos (quien ahora se centrará exclusivamente en su puesto de CEO Global), y será responsable de los países hispanohablantes, además de su actual cargo como CEO de GFT Brasil.

Buonopane trabaja en GFT desde 2015, ocupando inicialmente puestos de liderazgo en los sectores de seguros, finanzas, telecomunicaciones y salud. Desde 2021, lidera las operaciones en Brasil. En los últimos cuatro años, GFT Brasil ha incrementado sus ingresos en más de un 75%, pasando de 81,30 millones de euros en 2021 a 142,58 millones de euros a finales de 2024, posicionando a Brasil como la unidad con mejor rendimiento a nivel mundial. Ahora, Buonopane aspira no solo a replicar este éxito, sino también a duplicar los ingresos de LATAM en los próximos cuatro años.

Para lograrlo, se basará en la exitosa base establecida por Marco Santos en la región y continuará la estrategia implementada en Brasil: consolidar a GFT como la mejor empresa de transformación digital centrada en IA, especialmente en los sectores de servicios financieros, seguros e industrial. Sobre todo, fomentará la colaboración entre los equipos nacionales, aprovechando el apoyo estratégico de un equipo de liderazgo fuerte. Este enfoque le permitirá capitalizar la sólida infraestructura de la región y llevar a GFT LATAM a nuevos niveles, reforzando aún más su presencia global.

“Con Alessandro al mando y este sólido equipo de liderazgo, LATAM desempeñará un papel fundamental en el éxito futuro de GFT Technologies”, afirmó Marco Santos, CEO global.

Desarrollado en Brasil bajo el liderazgo de Buonopane, GFT lanzó Wynxx – una solución de IA generativa que automatiza las etapas clave del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software (SDLC), con más de 26 proyectos ya implementados en diversas industrias.

Estoy realmente entusiasmado con este nuevo reto y agradecido por la confianza que GFT y Marco Santos siempre han depositado en mí. Agradezco enormemente a todo el equipo de Brasil por ayudarme a conseguir esta oportunidad. Ahora sé que puedo contar con todo el equipo de LATAM para seguir obteniendo resultados excepcionales, alineados con nuestra estrategia corporativa y cultura empresarial. Confío en que juntos alcanzaremos metas aún mayores», afirmó Buonopane.

Mientras comienza a forjar el futuro de GFT en la región, Buonopane también está sentando las bases para garantizar que Brasil siga teniendo un alto nivel de desempeño bajo su liderazgo.

“Centroamérica y el Caribe representan una de las regiones con mayor potencial de crecimiento para GFT. La incorporación de Alessandro Buonopane como nuevo CEO de LATAM nos brinda un impulso estratégico adicional gracias a su amplia experiencia, que será clave para expandir nuestra presencia y acelerar la adopción de soluciones innovadoras en la región. Nuestra cultura colaborativa, flexible e inclusiva seguirá siendo la base para atraer y desarrollar talentos creativos, orientados a resultados y comprometidos con la excelencia, capaces de generar valor a clientes en todo el mundo sin importar desde dónde trabajen”, completa Fabián Salazar, CEO de Centroamérica y el Caribe de GFT Technologies.