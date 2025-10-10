Alegra.com impulsa la adopción de la facturación electrónica con inteligencia artificial

Presente en República Dominicana desde 2014, Alegra.com ha consolidado una comunidad de más de 225 mil usuarios en el país.

La obligatoriedad de la facturación electrónica en República Dominicana ya no es un futuro lejano: a partir del 15 de noviembre, medianos y grandes contribuyentes deberán migrar a este sistema bajo la Ley 32-23. Este cambio representa un punto de inflexión para las empresas del país, que enfrentan el reto de adaptarse de inmediato a una transformación tecnológica que marcará la forma de hacer negocios.

En este contexto, Alegra.com, el software contable pionero en integrar IA en sus soluciones, presentó el evento “AlegraIA, la nueva era de la facturación y la contabilidad”, que refuerza su compromiso de acompañar a profesionales y empresarios en este proceso decisivo, ofreciendo herramientas que no solo aseguran el cumplimiento normativo, sino que también optimizan la eficiencia y competitividad empresarial.

La jornada, celebrada en el espacio Tres, en Santo Domingo, reunió a expertos en tecnología, contadores y líderes empresariales, quienes conocieron cómo la inteligencia artificial y la facturación electrónica convergen en una sola plataforma que simplifica, automatiza y transforma la contabilidad.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) superó recientemente los 1,000 millones de facturas electrónicas emitidas y anunció la entrega de 30,000 certificados digitales gratuitos hasta septiembre de 2025. En línea con este avance, Alegra.com adquirió más de 600 certificados que otorgará sin costo a las empresas que deseen iniciar de inmediato la facturación electrónica. Con esta acción, la compañía busca acelerar la adopción de la normativa, eliminar barreras de entrada y facilitar que más negocios se digitalicen de forma ágil y competitiva.

“Con AlegraIA estamos mostrando el futuro de la contabilidad en Latinoamérica. Es una invitación a repensar cómo las empresas dominicanas pueden crecer en un entorno donde la inteligencia artificial y la facturación electrónica se convierten en el nuevo estándar. Creemos que quienes adopten estas herramientas hoy, estarán mejor preparados para competir mañana”, afirmó Jorge Soto, CEO y cofundador de Alegra.com.

Presente en República Dominicana desde 2014, Alegra.com ha consolidado una comunidad de más de 225 mil usuarios en el país, quienes ya han emitido más de 50 millones de facturas electrónicas a través de la plataforma. Este respaldo la posiciona como un socio clave para las pequeñas y medianas empresas, que representan el 98% del tejido

empresarial dominicano y generan más del 54% del empleo nacional. Con la integración de IA, las mismas podrán reducir hasta un 90% del tiempo invertido en procesos contables, optimizando su competitividad en un mercado cada vez más digital.

Entre las funcionalidades destacadas que se presentaron se encuentran:

● Gestión de tareas contables desde WhatsApp.

● Creación de facturas mediante notas de voz.

● Registro automático de facturas desde imágenes o PDF.

● Predicciones inteligentes en cotizaciones.

● Reportes avanzados y conciliaciones bancarias automáticas.

Todas estas herramientas están diseñadas para cumplir fácilmente con la facturación electrónica obligatoria, a la vez que potencian la eficiencia de los contadores y empresarios dominicanos.

“En República Dominicana estamos en un punto de inflexión: la obligatoriedad de la facturación electrónica marca un cambio profundo en la forma de operar de las empresas. Nuestra misión es acompañarlas en esta transición con soluciones que, no solo aseguren el cumplimiento normativo, sino que, además, gracias a la inteligencia artificial, les permita simplificar su contabilidad, reducir tiempos y enfocarse en crecer. Para las organizaciones, esto significa transformar una exigencia en una ventaja competitiva”, subrayó Jakub Roubal, Chief Revenue Officer de Alegra.com.

El evento contó también con la participación de Luis Caro Pérez, líder de Innovación de IA y Nube para Amazon Web Services en Latinoamérica, Fernando Mora, Product Marketing manager de Alegra.com, quienes presentaron casos prácticos y herramientas diseñadas para el mercado local.