Además, una búsqueda más inteligente, opciones de pago más flexibles y atención al cliente potenciada con IA.

Por Revista Summa

Viajar no consiste solo en llegar a un lugar, sino en conocer a las personas que lo hacen especial. Pero esas conexiones a menudo se desvanecen cuando termina el viaje. Por eso, Airbnb presenta nuevas funcionalidades de redes sociales para las Experiencias en Airbnb, con la finalidad de ayudarte a conectar con otros participantes antes, durante y después de la experiencia.

Con el aumento de las búsquedas de viajes entre diciembre de 2025 y febrero de 2026,1 Airbnb también anuncia nuevas mejoras para huéspedes y anfitriones, justo a tiempo para el inicio de una ajetreada temporada de vacaciones. Estas nuevas mejoras incluyen:

● Búsqueda más inteligente y mapas mejorados, para ayudarte a descubrir tesoros ocultos.

● Una nueva forma de pagar con Reserva ahora, paga después.

● Atención al cliente potenciada con IA en más países e idiomas.

● Más herramientas para ayudar a los anfitriones a gestionar su calendario y sus precios.

Nuevas funcionalidades de redes sociales para las Experiencias en Airbnb

Las Experiencias en Airbnb están diseñadas para que la gente sea tan importante como la actividad en sí. Ahora, Airbnb presenta nuevas funcionalidades de redes sociales para las experiencias, para que puedas conectar con otros participantes durante y después de tu viaje.

● ¿Quién asistirá?: En una encuesta reciente, 76% de los encuestados dijeron que les gustaría saber más sobre otros participantes antes de reservar una experiencia.2 Ahora, antes de reservar, Airbnb te mostrará los participantes que asistirán a la experiencia y su lugar de origen.3

● Mensajes directos: ¿Olvidaste intercambiar tu información de contacto? Puedes solicitar enviar mensajes directamente a los participantes que conociste durante una experiencia para mantener el contacto o incluso planificar otra experiencia juntos, todo desde la app.

● Conexiones en el perfil: ahora, en la sección Conexiones de tu perfil en Airbnb, puedes ver a las personas que conociste en las experiencias, lo que facilita la reconexión con ellas.

Puedes disfrutar de estas nuevas funcionalidades de redes sociales para las experiencias mientras mantienes el control de lo que compartes con nuevas personas. Para cada experiencia, puedes optar por compartir tu perfil, lo que te da un control claro y simple sobre quién puede enviarte mensajes y cómo apareces en las Conexiones en el perfil de otros participantes.

Opciones inteligentes de búsqueda y métodos de pago

Ahora es más fácil descubrir lugares increíbles para quedarse y pagar de la manera que más te convenga.

● Carruseles flexibles: cuando busques una estancia, ahora verás más opciones de alojamientos que se salen un poco de tus criterios de búsqueda. Por ejemplo, la plataforma Airbnb te mostrará alojamientos con precios similares, diferentes comodidades o estancias en ciudades cercanas por menos, lo que te ayudará a descubrir excelentes opciones que de otro modo te podrías haber perdido.4

● Mapas mejorados: ahora los mapas te permiten filtrar fácilmente los lugares de interés, atracciones, restaurantes y mucho más. Toca cualquier punto de interés para ver un resumen y a qué distancia está del alojamiento en tu búsqueda o de la estancia que ya reservaste. A finales de este año, podrás ver diferentes vistas de mapas, como satélite, calle y tránsito, según tus preferencias. ● Reserva ahora, paga después: con esta opción, los huéspedes pueden reservar una estancia que cumpla con los requisitos y no pagar nada por adelantado. Airbnb lanzó esto en EE. UU. a principios de este año y, a partir del próximo año, estará disponible en todo el mundo para viajes nacionales e internacionales.5

Atención al cliente potenciada con IA

El asistente de inteligencia artificial está mejorando aún más con respuestas más inteligentes y apoyo en más lugares para huéspedes y anfitriones.6

● Más idiomas, más países: el asistente estará disponible en inglés, español y francés, para los usuarios de Estados Unidos, México y Canadá.

● Respuestas más inteligentes: el asistente puede reconocerte a ti7, a tu reservación o a tu anuncio y proporcionar respuestas más rápidas y personalizadas.

● Acciones integradas: el asistente te permitirá realizar acciones directamente en el chat, con tarjetas interactivas para tareas comunes como cancelar una reservación o cambiar las fechas.

Mejoras para anfitriones

También Airbnb está implementando funcionalidades muy solicitadas para ofrecer a los anfitriones más flexibilidad e información.

● Políticas de cancelación dinámicas: establece diferentes políticas de cancelación para fechas específicas, como días festivos o temporadas bajas.

Sugerencias mejoradas para decidir tu precio9: consulta las sugerencias mejoradas para decidir tu precio con hasta un año de anticipación y adopta las sugerencias que consideres con solo un toque.

● Panel de ingresos actualizado: a partir del próximo año, podrás consultar las tendencias de ingresos de un año a otro y comparar el rendimiento estacional en una pestaña completamente nueva.10