Airbnb aplica medidas para fomentar los viajes responsables

Desde finales de junio de 2023, todos los huéspedes que reserven y los anfitriones principales que reciban reservas, deberán completar el proceso de verificación de identidad.

Por Revista Summa

La seguridad es muy importante para Airbnb, por lo que la plataforma ha puesto en marcha varias acciones para promover estancias seguras y responsables tanto para Anfitriones como para huéspedes en Latinoamérica, incluido Costa Rica.

La mejora del sistema de calidad para Anfitriones, la exigencia de verificación de la identidad de los huéspedes que reservan y de los Anfitriones que reciben reservas, así como la tecnología para reducir el riesgo de eventos molestos y no autorizados como fiestas, son algunas de las medidas que Airbnb ha presentado para proporcionar una mayor tranquilidad a la comunidad cuando vive, trabaja, se aloja y viaja a través de Airbnb.

Sistema de calidad para Anfitriones

Como parte de los esfuerzos por capacitar a los anfitriones para que ofrezcan espacios de primera clase, el sistema de calidad para Anfitriones identifica los espacios que pudieran no haber cumplido las expectativas de la comunidad. Cuando se denuncian infracciones reiteradas o graves de las reglas fundamentales para los Anfitriones (compromiso con la reserva, comunicación oportuna, precisión del anuncio, limpieza del alojamiento), los anuncios pueden ser eliminados de la plataforma. A través del sistema de calidad para Anfitriones, desde abril se han eliminado más de 12,000 anuncios en todo el mundo que no han cumplido las normas de fiabilidad y calidad de los Anfitriones, incluyendo más de 1,000 anuncios en Latinoamérica.

Crear confianza con la verificación de identidad

Como plataforma que se basa en la confianza, es importante que los huéspedes y Anfitriones en Airbnb puedan confiar en que las personas que utilizan la plataforma son quienes dicen ser. La verificación de la identidad es una parte importante de la construcción de esa confianza dentro de la comunidad. Todos los huéspedes que realicen una reserva y los Anfitriones principales que obtengan una reserva a nivel global a través de Airbnb, deben haber completado el proceso de verificación. Todos los Anfitriones principales que no hayan completado el proceso de verificación a finales de junio tendrán sus calendarios bloqueados, lo que les impedirá aceptar más reservas. Del mismo modo, los huéspedes que no hayan completado el proceso de verificación, no podrán hacer una reserva a través de Airbnb.

La nueva tecnología de evaluación de reservas busca combatir eventos disruptivos

Airbnb ha lanzado en Costa Rica una innovadora tecnología de evaluación diseñada con medidas que ayudan a identificar y evitar las reservas que tienen un riesgo potencialmente mayor de organizar fiestas. Esto continúa desde la implementación de un piloto global reciente de esta tecnología, misma que dio como resultado una reducción en los informes de las fiestas.

Este sistema tiene como objetivo ayudar a reducir el riesgo de eventos disruptivos realizados mediante reservas en Airbnb, a través de la adopción de medidas para identificar posibles reservas de alto riesgo y evitar que estas reservas se realicen. La tecnología examina factores relacionados con las reservas que pueden indicar un mayor riesgo de este tipo de incidentes. Estos factores incluyen aspectos como: la duración del viaje, la distancia hasta el espacio y si la reserva se realiza en fin de semana o entre semana, entre otras consideraciones. Desde que se implementó la prohibición global de fiestas en agosto de 2020, se ha producido un descenso global del 55% en la tasa de denuncias de fiestas en la plataforma. Con medidas como la evaluación de reservas, Airbnb espera seguir aumentando este éxito.

Canal de asistencia al vecino

El canal de asistencia al vecino de Airbnb está disponible en Latinoamérica y permite a los vecinos informar de preocupaciones urgentes sobre una propiedad cercana que creen que está compartida a través de Airbnb. Esta línea permite a los vecinos hablar directamente con Airbnb, y es accesible a través de https://www.airbnb.com/neighbors. Los vecinos pueden solicitar una llamada telefónica para hablar con un embajador de apoyo especializado o presentar una queja por escrito. Airbnb revisa todas las denuncias recibidas y toma las medidas oportunas en aquellas que están relacionadas con un espacio y una estancia realizada a través de la plataforma.