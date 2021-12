Airbnb anuncia más esfuerzos para promover el turismo accesible en Costa Rica

Airbnb donará aproximadamente ₡35 Millones de Colones a la Red Costarricense de turismo accesible con la finalidad de crear materiales para hacer las playas más accesibles.

Por Revista Summa

En un evento presencial, la plataforma Airbnb junto con sus dos aliados, la Red Costarricense de Turismo Accesible y Conapdis, dieron a conocer sus avances para promover el turismo accesible para personas con discapacidad.

Para atender mejor a los 1.2 millones de personas con discapacidad en el mundo, Airbnb presentó nuevas formas de ayudar a los huéspedes a encontrar y reservar alojamientos y actividades que se ajusten a sus necesidades.

Revisión de la accesibilidad: Bajo el nuevo proceso de revisión de la accesibilidad, un equipo especializado de agentes revisa las fotos de cada característica de accesibilidad enviadas por los anfitriones de las estancias para que sean 100% precisas.

Filtros de búsqueda mejorados: La plataforma también está facilitando la búsqueda de estas estancias con la actualización de 13 filtros de búsqueda, entre ellos el de acceso a la habitación sin escalones y el de plaza de aparcamiento accesible, mismos que incluyen detalles más específicos sobre la característica de accesibilidad.

Accesibilidad de las experiencias: Dado que los anfitriones de experiencias de todo el mundo ofrecen actividades que se adaptan a una gran variedad de necesidades, las características de accesibilidad de las experiencias se muestran ahora claramente en cada página de anuncios. Los visitantes también pueden seleccionar entre 11 filtros para encontrar experiencias que se adapten a sus necesidades.

Natalia Vindas, experta en surf adaptado en Costa Rica ya ha tenido la oportunidad de utilizar y aplicar estos filtros para una reserva, acerca de su experiencia ella comentó: “Utilizo Airbnb para realizar viajes ya que a través de la plataforma puedo activar los filtros de accesibilidad que se adapten a mis necesidades. El último viaje que realicé fue a Quepos y me hospedé en un espacio que no tenía escalones, contaba con puertas anchas que me permitieron desplazarme cómodamente y también tenía barras de apoyo en los baños lo cual es indispensable para mí”.

Además de esto, en la conferencia se anunciaron el día de hoy nuevas nuevas rutas de la campaña Costa Rica por Tierra, mismas que tienen el objetivo de impulsar la reactivación del turismo local e internacional y promover viajes más seguros, responsables y sostenibles. Dentro de estas nuevas tres rutas, dos de ellas tienen puntos de interés accesibles para la comunidad de personas con discapacidad. Anteriormente Airbnb anunció sus alianzas con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y la Red Costarricense de Turismo Accesible con el objetivo de promover el turismo para personas con discapacidad y fomentar la accesibilidad en espacios compartidos en la plataforma.

“Una campaña tan diversa como lo es Costa Rica por Tierra debe contar con lugares aptos para realizar turismo accesible. En Airbnb estamos convencidos de que los viajes deben de ser para todos y es por ello que iniciamos una relación con expertos como Conapdis y la Red Costarricense de Turismo Accesible. Crear este tipo de alianzas nos ayuda a lograr el objetivo de fomentar viajes más incluyentes y accesibles para todos los turistas.”, expresó Carlos Muñoz, director de Asuntos Públicos de Airbnb.

Stephanie Sheehy, Directora Ejecutiva de la Red Costarricense de Turismo Accesible recalcó:

“Estamos encantados de seguir colaborando con Airbnb porque están realmente comprometidos con el desarrollo y la oferta de más opciones accesibles en su plataforma. La Red de Turismo Accesible de Costa Rica cree en el derecho al ocio y la recreación para todos, por lo que nuestra visión es que la accesibilidad es la ruta para una sana convivencia y nos encanta el camino que Airbnb está trabajando para lograrlo”.

Por su parte, Conapdis comentó: “Nos complace crear alianzas que trasciendan las fronteras y rompan barreras, y por eso colaboramos con Airbnb para ofrecer nuevas oportunidades de ocio, recreo y turismo a las personas con discapacidad, sin limitaciones que restrinjan su derecho a acceder a los destinos de nuestro país en igualdad de condiciones. A través de su plataforma, y su nuevo proceso de Revisión de Accesibilidad, Airbnb está promoviendo la accesibilidad en los alojamientos, y como ente rector de la discapacidad en Costa Rica, Conapdis, ha tenido la alegría de ser parte de este proceso que sin duda es un paso fundamental para que nadie se quede atrás”. – Francisco Azofeifa Murillo, director ejecutivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) de Costa Rica

De acuerdo con una encuesta realizada por la firma Ipsos, 8 de cada 10 costarricenses encuestados consideran que Costa Rica es un destino accesible para personas con discapacidad, siendo la playa el lugar más accesible. Sin embargo, 68% están de acuerdo con que a Costa Rica le hace falta tener información turística de lugares adaptados, y es por ello que Airbnb, en conjunto con la Red Costarricense de Turismo Accesible incluyó información importante dentro de las nuevas rutas de Costa Rica por Tierra.

Las nuevas tres rutas de Costa Rica por Tierra recorren los siguientes puntos:

Ruta del Caribe: Parque Braulio Carrillo, Tortuguero, Puerto Limón, Cahuita, Talamanca. Esta ruta se puede recorrer al son del Calypso. El Caribe es un destino lleno de playas selvas vírgenes, vestimentas coloridas y platillos auténticos.

Ruta Sur: Manuel Antonio, Dominical, Finca 6, Sierpe, Bahía Drake. El impredecible clima tropical mantiene el verde intenso y la biodiversidad de la ruta.

Ruta Nicoya: Tambor, Santa Teresa, Cabuya, Refugio Curú, Cabo Blanco. Aquí se pueden realizar actividades como yoga, surf y viajes en bote para recorrer las pequeñas islas que rodean el Golfo de Nicoya.

Como último anuncio de la conferencia, Airbnb dio a conocer que realizó un donativo de aproximadamente ₡35 Millones de Colones a la Red Costarricense de Turismo Accesible con el objetivo de que construyan una pasarela, una silla anfibia y un cambiador incluyente e inauguren Playa Blanca de Puerto Jiménez como playa accesible y así se le siga brindando apoyo a la comunidad de personas con discapacidad.