Airbnb anuncia la creación de un Fondo para Anfitriones y un Consejo Asesor de Anfitriones

La plataforma espera financiar el fondo inicialmente con 9.2 millones de acciones de Airbnb. Cuando ese aporte inicial alcance el valor de mil millones de dólares prevé empezar a invertirlo en la comunidad de anfitriones.

Por Revista Summa

La plataforma global de viajes Airbnb realizó una serie de anuncios para los 4 millones de anfitriones en todo el mundo a través de una carta firmada por su CEO, Brian Chesky.

Entre otros puntos, la carta explica que cuando en marzo de este año los viajes se detuvieron abruptamente, la plataforma Airbnb tomó la difícil decisión de reembolsar a los huéspedes los importes íntegros de las reservas que se veían obligados a cancelar. Si bien la compañía cree que esta decisión fue la correcta, esta tuvo un impacto significativo en las reservas de los anfitriones.

En julio, la compañía creó un equipo centrado en la comunidad de anfitriones que tuvo reuniones con más de 3,000 anfitriones en todo el mundo y leyó innumerables correos electrónicos y comentarios en el Centro de la Comunidad de Airbnb.

De todas estas sesiones, surgieron una serie de acciones. La primera fue ampliar los criterios de la categoría de Superhost para que incluyeran a aquellos anfitriones que no conseguían cumplir con los requisitos relacionados con las cancelaciones y las reservas. También se modificó la Política de Causas de Fuerza Mayor para limitar los casos en los que los huéspedes pueden recibir un reembolso completo al cancelar una reserva.

La segunda fue ampliar las normas para los huéspedes, dar mayor visibilidad a las Normas de la Casa y asegurar que los viajeros se hacen responsables de cumplirlas para que los anfitriones puedan tener un mayor control sobre su forma de hospedar.

La tercera fue empezar a darles más información sobre lo que buscan los huéspedes y poner así a su disposición herramientas que les permitan impulsar su actividad. Se adaptaron a las circunstancias y un gran ejemplo de ello es que millones de anfitriones han seguido el Protocolo de Limpieza Avanzada.

Airbnb se está preparando para su salida a bolsa, y quiere fijar de forma oficial su compromiso con la comunidad de anfitriones. Es por eso que la compañía anunció el Fondo para anfitriones, un fondo con el que respaldará a la comunidad, ahora y a largo plazo, y que espera financiar inicialmente con 9.2 millones de acciones de Airbnb. Cuando ese aporte inicial alcance el valor de mil millones de dólares, la plataforma prevé empezar a invertirlo en la comunidad de anfitriones.

El fondo se dedicará a cuestiones como formación o recursos económicos, entre otras muchas iniciativas pensadas para ayudar a los anfitriones a seguir hospedando. Con este fondo, no solo quiere ofrecer la oportunidad de participar en el éxito de la empresa de forma puntual, sino durante el tiempo que Airbnb continúe con su actividad.

Airbnb se ocupará de gestionar a qué se dedicarán los fondos, pero serán los anfitriones quienes propongan a qué se destinan. Para asegurarse de que sus opiniones sobre cómo emplear el fondo se tienen en cuenta, Airbnb creará el Consejo Asesor de Anfitriones, que se ocupará de presentar cómo quieren los anfitriones que se invierta el fondo en su comunidad y hará sugerencias para mejorar Airbnb. Esto quiere decir que funcionará como un enlace que comunicará directamente las ideas de los anfitriones al equipo directivo de Airbnb para que las tenga en cuenta a la hora de decidir el destino del fondo. Además, el Consejo Asesor participará en reuniones mensuales con Airbnb y les informará con regularidad sobre lo que se decide en estos encuentros. El Consejo Asesor de Anfitriones será tan diverso como la propia comunidad: un 85% de los anfitriones vive fuera de Estados Unidos y un 55 % son mujeres. La compañía presentará a los miembros que lo componen antes de que finalice el año.

Quienes son los anfitriones en Airbnb en Costa Rica

La plataforma representa una herramienta para que todo tipo de personas puedan generar ingresos adicionales. Los anfitriones reciben el 97% del valor por el cual ofrecen sus espacios en la plataforma. En muchos casos, el ingreso que los anfitriones obtienen a través de Airbnb es fundamental para pagar sus cuentas, mantener sus hogares y sostener sus proyectos.

Los anfitriones en Airbnb en Costa Rica son personas laboriosas y dedicadas que abren las puertas de sus casas a viajeros de todo el mundo. El 80% de ellos han obtenido reseñas de 5 estrellas, la calificación más alta posible, lo cual demuestra como los huéspedes valoran y reconocen la calidez y la hospitalidad de los anfitriones.

Los resultados de una encuesta realizada entre anfitriones en Costa Rica arrojan luz sobre el perfil de esas personas. La mayoría de ellos tienen otras ocupaciones además de ser anfitriones:

● El 50% trabaja a tiempo completo

● El 16% trabaja medio tiempo

● El 19% está pensionado

● El 7% no tiene otra actividad

Entre las razones que los llevaron a compartir un espacio en la plataforma:

● 60% dijo que lo hace para obtener un ingreso extra

● 31% explicó que usa el dinero que obtiene para poder llegar a fin de mes

● 37% comenzó con la intención de conocer nuevas culturas

En este sentido destacamos el destino del dinero que obtuvieron en el último año:

● 56% dice haber utilizado el dinero para hacer mejoras en su casa

● 42% ha destinado sus ingresos a pagar su hipoteca

● 26% ha usado el dinero para irse de vacaciones

● 11% lo ahorra para su pensión

● 8% lo destina a la educación de sus hijos

Además el 50% dijo que en el último año el dinero obtenido a través de Airbnb les facilitó permanecer en sus hogares y el 36% que pudo evitar desalojos gracias a los ingresos logrados.

Con respecto a sus ocupaciones y a las de las personas que viven con ellos:

● 41% son pequeños emprendedores

● 20% son maestros

● 12% son servidores públicos

● 9% son artistas

La calidez y hospitalidad son fundamentales a la hora de recibir huéspedes y es importante destacar que durante 2019 los viajeros que reservaron espacios en Costa Rica utilizando la plataforma realizaron gastos en bares, restaurantes y comercios por más de 277 millones de dólares en el país. Esa cifra es resultado de sumar todos los gastos realizados por los huéspedes en el país en restaurantes, supermercados, entretenimiento y paseos.

Esos gastos son fruto, en parte, de las sugerencias que los anfitriones dan a los huéspedes para ayudarlos a vivir como verdaderos locales y a sumergirse de lleno en la cultura del lugar. Por ello, no sólo los anfitriones resultan beneficiados, sino que Airbnb también extiende su impacto positivo a las comunidades, ya que la actividad de Airbnb beneficia directamente a los barrios de los anfitriones.

Para finalizar su carta Brian Chesky expresó que “Gracias al compromiso que adquirimos con estas iniciativas, estoy seguro de que hospedar seguirá siendo la pieza central de Airbnb y de que nuestra comunidad de anfitriones se beneficiará de los éxitos que coseche la compañía. Ha sido un año difícil, pero me ha inspirado su capacidad de recuperación y la rapidez con la que se han adaptado a las necesidades cambiantes de los huéspedes. Más importante aún, su compasión me conmueve. Son las personas más amables que he conocido. Tienen fe en los demás y confían en ellos lo suficiente como para que se queden en el espacio más personal que tienen: su propia casa”