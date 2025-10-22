Agua y Saneamiento en el centro de las inversiones climáticas

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de acceso universal al agua potable y al saneamiento, el Banco Mundial estima que existe una brecha anual de financiamiento de entre 131.4 mil millones y 140.8 mil millones de dólares.

Por Ms. Ana Patricia Muñoz, Executive Director at International Budget Partnership.

Cada año se destinan billones de dólares para financiar la acción climática. Sin embargo, solo una pequeña fracción se dirige al sector del agua y el saneamiento. Un informe de WaterAid de 2020 encontró que el sector del agua representó únicamente el 3% del total de la financiación climática mundial. Incluso cuando se asignan fondos, uno de nuestros informes sobre el gasto público en 13 países reveló que el agua y el saneamiento registraron una de las tasas más altas de subejecución, ya que las prioridades cambian cuando se ejecutan los presupuestos.

Ignorar el agua y el saneamiento dentro de la agenda climática no es solo una falla administrativa, es una decisión que pone vidas en riesgo. Los sistemas hídricos resilientes protegen a las comunidades frente a sequías y olas de calor. Un saneamiento adecuado evita la contaminación de fuentes de agua ya sobreexplotadas, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de desechos sin tratar e incluso puede generar energía renovable mediante la recuperación de biogás. Pocas intervenciones resultan más rentables para fortalecer la resiliencia y proteger vidas.

Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de acceso universal al agua potable y al saneamiento, el Banco Mundial estima que existe una brecha anual de financiamiento de entre 131.4 mil millones y 140.8 mil millones de dólares estadounidenses. Puede parecer una suma abrumadora, pero si se analiza, es menor a lo que el mundo gasta cada año en agua embotellada. El verdadero costo proviene de ignorar el problema: enfermedades prevenibles, fallas reiteradas en la infraestructura y pérdida de oportunidades económicas afectan gravemente a las comunidades y a los gobiernos. Se necesitan inversiones estratégicas, mecanismos de financiamiento innovadores y acciones específicas para garantizar que las comunidades más afectadas no queden atrás. También debe haber rendición de cuentas pública sobre cómo se administran los fondos, para asegurar que el dinero se utilice y se traduzca en servicios concretos para las comunidades sobre el terreno.

Las consecuencias del descuido

Hoy, una de cada cuatro personas no puede beber agua de forma segura, y casi la mitad de la humanidad no cuenta con un saneamiento adecuado. Con demasiada frecuencia, los recursos no llegan a quienes más los necesitan. Los niños asisten a escuelas sin baños higiénicos, los pacientes acuden a centros de salud sin agua limpia y las mujeres cargan con la tarea de ir por ella. Mientras tanto, los subsidios y las inversiones siguen dirigiéndose principalmente a las regiones más ricas.

Los sistemas de agua y saneamiento, ya insuficientes, se ven aún más afectados por la crisis climática. Los desastres provocados por la lluvia destruyen infraestructuras frágiles, saturan los hospitales y paralizan comunidades enteras. La falta de atención y de inversión hace que estos sistemas se deterioren con rapidez: colapsan, se reparan de forma provisional y vuelven a colapsar, creando un ciclo costoso e injusto. Este mismo patrón se repite en países ricos, medianos y pobres. Hasta que el agua y el saneamiento no se sitúen en el centro de la financiación climática, la crisis seguirá agravándose.

Promoviendo una financiación más responsable

Más del 90% del financiamiento para agua y saneamiento todavía proviene del sector público. El primer paso es hacer que cada dólar rinda más: reducir las pérdidas de agua, mejorar la eficiencia energética y asignar los subsidios de manera justa puede liberar miles de millones que hoy se desperdician. Al mismo tiempo, los países deben fortalecer sus recursos nacionales, los fondos climáticos y el financiamiento privado y de otras fuentes.

Pero la verdadera pregunta no es solo cuánto dinero se moviliza, sino cómo se administra. El financiamiento que es poco claro, fragmentado o que se mantiene fuera del control público suele no llegar a las comunidades más afectadas. Presupuestos transparentes, datos accesibles y una participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil en la planificación y el monitoreo son esenciales para asegurar que los recursos respondan a necesidades reales, estén alineados con las prioridades nacionales y generen valor público.

Acceder al financiamiento climático requiere contar con proyectos sólidos que demuestren claramente su relación con el clima, por ejemplo, cómo los servicios fortalecen la resiliencia ante sequías o inundaciones, reducen emisiones o permiten recuperar recursos. Sin embargo, los fondos climáticos solo pueden tener impacto si los ciudadanos pueden seguir el rastro del dinero y exigir rendición de cuentas a los gobiernos y a los proveedores de servicios.

Las comunidades pueden y deben ser parte de la solución. Por ejemplo, en Senegal e Indonesia trabajamos con residentes de asentamientos informales y zonas costeras para recopilar y estandarizar datos sobre las necesidades de agua, saneamiento y control de inundaciones en sus comunidades, lo que ahora orienta la planificación y el financiamiento gubernamental de estos servicios. De manera similar, en Sudáfrica, nuestras auditorías sociales de los servicios de agua y saneamiento señalaron una falta de inversión en la reparación y el mantenimiento de la infraestructura en los asentamientos informales, lo que ha provocado interrupciones constantes en los servicios que empeoran con los impactos del cambio climático. Estos esfuerzos han llevado a cambios en las políticas municipales de contratación, para que los contratistas de agua y saneamiento integren mejor el mantenimiento en sus funciones, fortaleciendo así la resiliencia de las comunidades.

Convirtiendo los compromisos en resultados

La Reunión de Ministros del Sector 2025, en Madrid, seguida de la COP30 en Brasil, representa una oportunidad para situar el agua y el saneamiento en el centro de las inversiones climáticas. Estos encuentros globales no solo deberían garantizar nuevos recursos, sino también cambiar la forma en que se administran.

Al integrar el agua y el saneamiento en los presupuestos nacionales y subnacionales, vincular los proyectos con la resiliencia climática y garantizar que los ciudadanos puedan influir en las decisiones y ejecución del presupuesto, los gobiernos pueden asegurar que la financiación climática llegue a donde más se necesita. Las comunidades locales, la sociedad civil y las instituciones de control tienen un papel fundamental en supervisar estos flujos y exigir a los líderes que cumplan sus compromisos.

Juntos, estos aliados de la rendición de cuentas pueden garantizar que las inversiones en agua y saneamiento cumplan su promesa de resiliencia climática, estabilidad económica y bienestar para todos, respetando su dignidad.