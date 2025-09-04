Agrocentro apuesta por el futuro del café guatemalteco con soluciones sostenibles en campo

Agrocentro creyente de la importancia del cultivo de café para nuestro país; la empresa participó en el 34 Congreso de la Caficultura, acercándose a los productores de café con estrategias de innovación y rentabilidad.

Por Revista Summa

Agrocentro, líder en soluciones innovadoras para la agricultura, participó recientemente en el 34 Congreso de la Caficultura, un evento organizado por ANACAFÉ. La presencia de la empresa en esta importante actividad refuerza el compromiso que Agrocentro ha demostrado a lo largo del año por acercarse de manera directa a los productores nacionales.

Además de contar con presencia de marca durante el evento, participar en este congreso representó para Agrocentro una excelente oportunidad para formar alianzas directas y fomentar relaciones enriquecedoras con los caficultores. También fue el espacio ideal para presentar a los participantes los nuevos productos y servicios; como productos bio nutricionales y servicios satelitales para apoyar a los caficultores en campo; así como abordar temas relevantes como el control de la roya en el cultivo, acidez en suelos y un manejo preciso con algas e innovaciones nutricionales.

Agrocentro ha enfocado sus esfuerzos en ofrecer un portafolio completo con productos innovadores que representen una solución diferente, más amigable y brinden un mejor control. Además, alternativas rentables y confiables que aporten a la sostenibilidad de cada productor, sin importar el enfoque o tamaño de sus cultivos. La empresa también busca tener presencia directa en el campo por medio de asesoramientos personalizados. Todo con el propósito de apoyar a los productores a ampliar sus conocimientos técnicos para que puedan perfeccionar sus niveles de producción.

Agrocentro: Agricultura próspera y sostenible para todos

Los caficultores se enfrentan actualmente a varios retos, entre ellos el cambio climático y la forma de cultivar, entre otros. Muchos productores de café han migrado hacia otros cultivos más rentables, por lo que es vital que empresas como Agrocentro aporten, por medio de sus productos y servicios, un valor agregado a quienes aún se dedican a la producción de café.

Para más información sobre Agrocentro, sus productos, servicios o actividades, los interesados pueden ingresar a sus redes sociales en Facebook e Instagram. También visitar el sitio web oficial.