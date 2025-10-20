Agentes de viajes mexicanos recorrieron Costa Rica para impulsar la promoción del destino en su país

México es el principal mercado latinoamericano para Costa Rica, con 69.160 llegadas por vía aérea a setiembre del 2025.

Por Revista Summa

Costa Rica refuerza su posicionamiento en el mercado mexicano con la visita de 28 agentes de viajes y expertos en turismo. La gira, organizada por Proimagen Costa Rica con el respaldo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), combinó un encuentro de negocios con empresarios locales y un recorrido por distintas regiones del país, para que los participantes conocieran de primera mano la oferta turística nacional y puedan promoverla con mayor autenticidad en México.

Esta acción conjunta entre el ICT y Proimagen busca fortalecer la presencia internacional de Costa Rica mediante el contacto directo con quienes comercializan el destino. Según Christian Doñas, presidente de Proimagen Costa Rica, el propósito es que los agentes de viajes vivan la experiencia del país y conozcan de primera mano su oferta turística, para luego promoverla con mayor conocimiento y autenticidad. “Queremos que los agentes experimenten el destino, que sientan lo que es Costa Rica y puedan transmitir esa vivencia al público mexicano, mostrando un país auténtico, diverso y sostenible”, afirmó.

“Durante el 2025, desde el Instituto Costarricense de Turismo hemos desarrollado una robusta estrategia de promoción en México, uno de los principales mercados emisores y con amplio potencial de crecimiento. Sin duda, la presencia de 28 agentes de viajes mexicanos especializados en un viaje de inmersión, descubriendo las novedades del nuevo producto turístico costarricense, fortalece el posicionamiento de nuestro país y contribuye para seducir a los potenciales turistas. Esta iniciativa se une al aumento de conectividad aérea que incluye la apertura de una nueva ruta directa a partir del 30 de octubre a Monterrey, operada por la línea aérea Viva”, explicó Heilyn James, coordinadora de los mercados latinoamericanos en el ICT.

México, un aliado estratégico para el turismo costarricense

De acuerdo con datos del ICT, México continúa siendo el principal mercado latinoamericano de origen para Costa Rica. Solo en 2024 arribaron 92.404 turistas mexicanos por vía aérea, y entre enero y septiembre de 2025 la cifra ya alcanza 69.160 llegadas.

Además, el estudio “Mejores Prospectos” del ICT estima que alrededor de medio millón de mexicanos muestran un alto interés en visitar el país, motivados por experiencias como la visita a volcanes, la observación de flora y fauna, el disfrute de playas y la gastronomía local.

Los agentes invitados coincidieron en que Costa Rica ofrece una propuesta difícil de igualar.

Para Arcy González, representante de AX Travel en Monterrey, “Costa Rica tiene una biodiversidad enorme y un enfoque muy claro en la preservación de la naturaleza. Ese es precisamente el tipo de turismo que queremos promover: atraer desde México a viajeros interesados en experiencias sostenibles, en contacto directo con el entorno y con la autenticidad que caracteriza al país.”

Desde Ciudad de México, Roberto Ramírez, de Viajes Fama, señaló que “en todo México hay un gran interés por Costa Rica, lo cual para nosotros es un gusto. Queremos impulsar a ese turista que todavía está decidiéndose por algún destino, porque Costa Rica lo tiene todo. Trabajamos con diferentes perfiles de clientes y siempre buscamos ofrecer experiencias personalizadas: algunos quieren gastronomía, otros volcán o playa.”

Esta etapa complementa las acciones de capacitación realizadas meses atrás por Proimagen en México, en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Mérida y Cancún, donde se ofrecieron talleres especializados sobre cómo posicionar el destino ante los viajeros mexicanos.

Tendencias del viajero mexicano

El mercado mexicano muestra una tendencia alentadora, ya que los visitantes prolongan su estadía promedio de siete a diez noches y amplían sus recorridos más allá de San José. Cada vez con mayor frecuencia, los turistas exploran regiones como Arenal, Monteverde, Guanacaste y el Caribe Sur, donde disfrutan experiencias ligadas a la biodiversidad, la aventura y la cultura local.

Según Doñas, este cambio demuestra que “el turista mexicano ha descubierto un país fácil de recorrer, con experiencias auténticas a corta distancia, lo que ha permitido diversificar los beneficios del turismo en distintas comunidades y fortalecer el vínculo entre ambas naciones. México es un socio estratégico para Costa Rica, y desde Proimagen trabajamos para consolidar esa relación, de manera que cada agente de viajes que conoce nuestro país se convierta en un verdadero embajador del destino.” La conectividad aérea directa, con vuelos de menos de tres horas desde las principales ciudades mexicanas, y la diversidad de productos turísticos, naturaleza, bienestar, gastronomía y cultura refuerzan el atractivo de Costa Rica. Para Proimagen Costa Rica y el ICT, esta visita representa un paso más dentro de una estrategia de largo plazo para consolidar la presencia del país en un mercado de alto valor.