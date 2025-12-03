Age Holding expande sus servicios a El Salvador



Tras siete años de manejar con éxito la franquicia SIXT rent a car en Costa Rica, el conglomerado costarricense expandirá la operación a tierras salvadoreñas.

Por Revista Summa

Lejos de ser una decisión fortuita, es un paso calculado de los directivos de la familia Aizenman a cargo de la empresa, quienes ven a El Salvador como un punto estratégico, con una oferta turística en pleno crecimiento, que ofrece las condiciones adecuadas para hacer escalar su negocio y diversificar el riesgo.

La nueva operación se canalizará a través de la subsidiaria AGE MO- BILITY SV, SA de CV, que asumió la representación exclusiva de SIXT rent a car para el territorio salvadoreño desde el pasado 15 de noviembre.

El compromiso de inversión inicial incluye el desarrollo de una infraestructura propia, con la construcción de instalaciones que superan los 6.000 metros cuadrados, ubicadas estratégicamente en el corredor de alta afluencia, a 1,5 km del Aeropuerto Internacional de El Salvador (SAL). Contará con una flota base de 150 vehículos, bajo la dirección de Marta Saade, gerente general.

El plan de escalamiento contempla la apertura a corto plazo de su- cursales en la ciudad de San Salvador y otros centros económicos relevantes del país. El proyecto se alinea además con la visión global de Sixt SE (Múnich, Alemania), un referente en soluciones de movili- dad premium con más de 110 años de historia y una notoria capacidad de crecimiento, evidenciada por ventas de más de 4 billones de euros en 2024 y una tasa de crecimiento interanual del 11%.

La expansión a El Salvador, respaldada por la red global de SIXT (presente en más de 105 países), garantiza la implementación de estándares internacionales de servicio, la incorporación de tecnologías de vanguardia y posiciona a Age Holding para capturar una cuota significativa del mercado de alquiler de vehículos de alta gama en el sector corporativo y en el turístico.

AGE HOLDING A DETALLE

Es un grupo empresarial compuesto por ocho unidades de negocio centralizadas en la industria automotriz, incluidas Veinsa Motors, Rainforest, Age Capital, AfeAimi y SIXT rent a car.

En Costa Rica administra la representación de 12 marcas, entre las que destacan Mitsubishi, Geely, Zeekr, Peugeot y Maserati. Emplea a más de 1.000 colaboradores y en 2024 los ingresos superaron los US$360 millones.