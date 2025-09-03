AFP CONFIA y Fundación Gloria Kriete firman alianza que beneficiará a miles de jóvenes salvadoreños

Este trabajo conjunto permitirá la ejecución de proyectos a nivel nacional para el fortalecimiento de habilidades laborales.

Con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades reales de formación y empleo para la juventud salvadoreña, AFP CONFIA y Tu Chance, la plataforma digital de la Fundación Gloria Kriete, firmaron una “Carta de entendimiento” que crea una alianza estratégica orientada a la formación profesional, la empleabilidad y la transformación social sostenible, mediante el uso de tecnología avanzada e inteligencia artificial, siendo los primeros en El Salvador en elaborar dicha ventana virtual que beneficiará a cientos de salvadoreños.

La firma del acuerdo contó con la participación de Juana Jule, de la Fundación Gloria Kriete, y Luis Diego Varaona, de AFP CONFIA, además de representantes de ambas instituciones.

A través de esta alianza, las herramientas de formación de Tu Chance, iniciativa emblemática de la Fundación Gloria Kriete, estarán disponibles para jóvenes afiliados a AFP CONFIA, mediante actividades presenciales y virtuales. Este trabajo conjunto permitirá la ejecución de proyectos a nivel nacional para el fortalecimiento de habilidades laborales, fomentar la educación financiera, el impulso al emprendimiento juvenil y el desarrollo de soluciones tecnológicas que amplíen las oportunidades de empleo formal para la juventud.

“En AFP CONFIA, creemos que la educación es la llave que abre oportunidades y transforma vidas. Trabajaremos para que cientos de jóvenes conecten con su futuro, y esta alianza con la Fundación Gloria Kriete es una muestra de nuestro compromiso con el desarrollo social y económico del país, apostando por soluciones innovadoras que generen un impacto transformador y sostenible”, afirmó el Ing. Luis Diego Varaona, de AFP CONFIA.