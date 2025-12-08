AFP Confia lo acompaña en la construcción de su patrimonio

La operadora cuenta con el programa “Confía en tus descuentos” que ofrece atractivos descuentos en comercios aliados.

Por Revista Summa

Ahorrar es un hábito esencial que prepara para el futuro y el ahorro previsional lo es aún más, ya que brinda el respaldo necesario para disfrutar de una jubilación tranquila. Ahorrar en una AFP significa invertir su dinero para asegurar recursos para la vejez y proteger el bienestar de sus seres queridos, incluso cuando ya no esté.

Al afiliarse a la Administradora de Fondos de Pensiones AFP CONFIA podrá construir un ahorro que, al finalizar su vida laboral, le garantizará una pensión mediante el esquema de cuentas individuales. Tanto usted como su empleador hacen aportes mensuales a su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) y esas cotizaciones van sumando a su ahorro y le aseguran una pensión de por vida cuando cumpla 25 años de cotización y llegue a la edad de jubilación: 55 años para mujeres y 60 años para hombres.

Otra ventaja es que la operadora cuenta con el programa “Confía en tus descuentos” que ofrece atractivos descuentos en comercios aliados y está disponible para todos los afiliados, pensionados y clientes que presenten su Carné CONFIA, ya sea en formato físico o digital. Los descuentos a acceder dependen del color y categoría del carné:

Carné blanco: para afiliados con entre 1 día y 5 años de permanencia.

Carné dorado: para afiliados con entre 5 años y 10 años de permanencia.

Carné platino: para afiliados con más de 10 años de permanencia.

Carné rojo: para personas que ya están pensionadas en AFP CONFIA.

Carné negro: para clientes de Fondos de Ahorro Previsional Voluntario

LOS DOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO DE AFP CONFIA

Ambos productos le permiten ahorrar, diversificar sus inversiones y acceder a mercados e instrumentos internacionales y regionales de alta calidad para que logre alcanzar sus metas financieras.

Proyecta Life: Ideal para personas con un perfil de riesgo conservador que buscan incrementar el capital en un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, a través de una combinación de instrumentos financieros que ofrecen rendimientos competitivos con volatilidad mínima. Este fondo se compone de una cuidadosa selección de activos de renta fija, emitidos por corporaciones líderes en El Salvador y la región. Puede iniciar su inversión con montos accesibles.

Proyecta 5Plus: Perfecto para personas que buscan acceder a rendimientos superiores, en comparación con el resto de las opciones tradicionales, y que tengan tolerancia a una volatilidad moderada. Este fondo diversifica sus inversiones en mercados internacionales y locales, a través de la combinación de las inversiones en fondos internacionales e instrumentos de renta fija. Puede iniciar su inversión con montos accesibles.