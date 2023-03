Aeropuerto Juan Santamaría se consolida como el mejor de Centroamérica y el Caribe

Tiempo de lectura: 2 Minutos

A la principal terminal aérea de Costa Rica también se le reconoció como Best Airport Staff in Central America & Caribbean y The Cleanest Airport in Central America & Caribbean.

Por Revista Summa

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) fue seleccionado por segundo año consecutivo como el mejor de Centroamérica y el Caribe en los World Airport Awards 2023 de Skytrax.

Categorizados como los ‘Oscar’ de la industria aeroportuaria al reconocer a las terminales líderes en el mundo, anunciaron oficialmente los ganadores de esta edición el pasado 15 de marzo, en Amsterdam.

“Este reconocimiento es el resultado del compromiso de AERIS y el AIJS como la puerta de entrada a las experiencias pura vida, de mejorar la experiencia al pasajero, por medio de un gestor que va más allá del contrato de gestión interesada y un aeropuerto que quiere no solo estar al nivel, pero incluso superar, los estándares de la región”, explicó Ricardo Hernández, director General de AERIS Holding Costa Rica.

El AIJS también fue receptor, al igual que en el 2022, del galardón de The Cleanest Airport in Central America & Caribbean, así como del Best Airport Staff in Central America & Caribbean.

Este último destaca al aeropuerto en la región cuyo servicio al cliente en temas como actitud, amabilidad y eficacia es sobresaliente. Colaboradores de puestos como mostradores de información, personal de seguridad, tiendas, y establecimientos de bebidas y alimentos, son los receptores de este honor.

El peso de estos galardones radica en que pasajeros de todo el mundo (de aproximadamente 550 aeropuertos) participan en una encuesta de satisfacción del cliente para decidir a los ganadores.

En el caso de esta edición, el cuestionario fue completado por pasajeros de más de 100 nacionalidades entre agosto 2022 y febrero 2023, en temas como:

 Entrada y salida del aeropuerto, facilidad de acceso

 Variedad, eficacia y precios del transporte público

 Áreas de juegos y amenidades para los niños

 Servicios de WiFi

 Comodidad, ambiente y diseño de las terminales

 Limpieza, suelos, asientos y zonas públicas de las terminales

 Asientos en las terminales

 Servicio de inmigración: sistema y tiempo de espera

 Servicio de inmigración: actitud del personal

 Amabilidad del personal del aeropuerto

 Percepción de los estándares de seguridad

“Tomamos estos premios también como una reafirmación de que el trabajo articulado y en conjunto es clave, la cual es una filosofía que compartimos con nuestra casa matriz Grupo CCR. Tanto por medio de, un personal que realiza un trabajo extraordinario para brindar un servicio bajo los más altos estándares de calidad, como por el compromiso de todos quienes forman parte de la comunidad aeroportuaria, sector público y privado”, agregó Hernández.

Los World Airport Awards comenzaron en 1999, cuando Skytrax lanzó su primera encuesta mundial de satisfacción del cliente en aeropuertos, y más de 20 años después, son considerados un punto de referencia de calidad para la industria aeroportuaria.