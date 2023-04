Adiós a los hilos de Twitter, vienen tuits de 10.000 caracteres

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Esta nueva función es exclusiva de los suscriptores de Twitter Blue y está enfocada a los creadores de contenido dentro de la plataforma.

Por Expansión

Twitter acaba de lanzar una nueva característica para los suscriptores del servicio Blue y se trata de la capacidad de realizar publicaciones de hasta 10,000 caracteres en un mensaje, el cual también permitirá integrar negritas y cursivas.

Este es uno de los cambios más significativos de la plataforma, pues su característica principal durante años eran las publicaciones cortas. Primero tuvieron un límite de 140 caracteres y en 2017 se ampliaron a 280.

Tras la llegada de Elon Musk al liderazgo de la empresa, la red social tuvo un aumento hasta 4,000 caracteres en febrero, una modificación que buscaba competir con otras plataformas enfocadas en la distribución de notas más largas, como Substack, con la que recientemente Musk tuvo un desencuentro.

Y es que Twitter prohibió que los usuarios de Substack incrustaran tuits en sus notas y también bloqueó aquellos enlaces a la plataforma o los marcó como “potencialmente spam o inseguros”.

La nueva ampliación hasta los 10,000 caracteres, destacó la empresa a través de una publicación, está orientada hacia los escritores que se encuentran dentro de la plataforma y buscan nuevas formas de monetizar su contenido, pues se combina con el modelo de Suscripciones, el cual hasta el momento está disponible sólo en Estados Unidos.

Suscripciones, antes conocido como Super Follows, es un servicio con el que los creadores de contenido pueden monetizar sus publicaciones limitando el acceso a aquellos usuarios que paguen por verlas. De acuerdo con Musk, durante los próximos 12 meses, Twitter no recibirá ninguna ganancia de quien use este modelo.

No obstante, los creadores en realidad no recibirán los ingresos en su totalidad. Según la explicación del empresario, sólo serán acreedores al 70% de las ganancias si la suscripción es en dispositivos iOS o Android (debido a la comisión del 30% que tienen sus tiendas de apps) y de alrededor del 92% si la suscripción proviene de web (la cifra dependerá del procesador de pago).

Musk también aclaró que luego del primer año, las tarifas de iOS y Android se reducen al 15%, pero Twitter agregará “una pequeña cantidad además de eso”, en relación al volumen de suscripciones del creador. Sin embargo, dijo que ayudarán a promover el trabajo de los creadores.

Esta es una nueva estrategia de Musk para atraer nuevos usuarios a Blue, debido a que la estrategia para obtener dinero no ha sido satisfactoria. De acuerdo con datos del medio The Information, este servicio tiene alrededor de 290,000 suscriptores en el mundo, es decir, sólo 0.1% de los cerca de 250 millones de usuarios activos diarios que Twitter informó el año pasado.

De hecho, el propio Musk admitió en una entrevista con la BBC lo “doloroso” que ha sido su periodo como CEO de la red social, pues tras la compra se encontró con una plataforma al borde del colapso financiero.

“Parece divertido pero no lo es. Es doloroso y si no reducimos los costos de inmediato, la empresa se iba a la quiebra (…) Los anunciantes empiezan a volver, pero este trabajo ha sido muy estresante, a un nivel que incluso duermo en un sofá dentro de las oficinas”, comentó en la plática que fue transmitida a través de Spaces.