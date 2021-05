Acuerdo con China “es el peor de los negocios para El Salvador”, dicen gremiales

China ha ofrecido construir en El Salvador un nuevo estadio, una planta potabilizadora de agua y una biblioteca nacional.

Por El Salvador

“Es el peor de los negocios para El Salvador”. Así resume Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, el acuerdo con China ratificado por la Asamblea Legislativa.

El dirigente destaca varios puntos por los que considera que no beneficia al país y, en especial, a la economía. Uno de ellos es que el acuerdo está “sujeto a condiciones muy favorables a China, dado que le otorga amplias facultades de contratación, importación de materiales, diseño de la obra, etc.”.

Si bien dice que las obras públicas que construya el gigante asiático pueden generar un beneficio, la mano de obra será china. “Es una lástima, por ejemplo, que los trabajadores salvadoreños no tengan oportunidad laboral en las obras que se realicen”, apunta.

Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada), agrega que se aprecia la ayuda que dará China, como la de cualquier otro cooperante, pero se debe tener claro que “las obras en sí mismas no conllevan un impacto económico fuerte, porque los acuerdos con China suelen incluir que toda la mano de obra que se usa es china, los insumos que se usan para la construcción son chinos”.

Indicó que se han visto ejemplos en otros países en los que la ejecución de los proyectos que realiza China no generan un impacto significativo a la economía.

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), José Velásquez, afirma que como sector han sostenido reuniones con el agregado comercial de China en el país, Yao Ming, en las que se les ha dicho que empresas salvadoreñas serían subcontratadas para los proyectos que se harán, como un estadio, una biblioteca en el centro capitalino, un muelle en La Libertad y una planta de tratamiento de agua en el Lago de Ilopango.

“Obviamente van a participar en los procesos de licitación empresas chinas, igual que las salvadoreñas. Pero ellos no tienen intenciones de que las empresas chinas traigan todo desde China, que aparentemente fue el caso del estadio en Costa Rica”, dice Velásquez que ofrecieron.

Les dijeron que vendrían empresas chinas, pero a hacer alianzas con empresas salvadoreñas a través de subcontratos, asocios, alquiler de maquinaria y equipos, compra de materiales y hacer contratación de mano de obra local.

Sobre las implicaciones del acuerdo con China en las relaciones con Estados Unidos, los dirigentes de las gremiales destacan que eso también tendrá impacto en la economía salvadoreña.

“Las implicaciones que esto tiene en nuestras relaciones con Estados Unidos es quizá lo más preocupante de esta decisión. Tenemos a 3 millones de compatriotas viviendo en EE.UU, no en China; el TLC que permite la consolidación de miles de empleos en nuestro país es con EE.UU, no con China; el país del que provienen las remesas que hacen sostenible nuestra economía es EE.UU, no China; uno de los cooperantes mayoritarios del FMI, organismo del que estamos urgidos de ayuda, es EE.UU, no China; el país que puede enviarnos miles de pandilleros de regreso en un solo día es EE.UU, no China”, dice Hernández.

Selva añade que “lo peligroso ha sido el uso político que le ha dado el gobierno de El Salvador de querer hacerlo ver como un reto a Estados Unidos… es un mal cálculo político y tiene consecuencias serias”.

Y sobre el punto del acuerdo que indica que los salarios de los trabajadores chinos estarán exentos de impuestos, Hernández considera que contradice el discurso del gobierno de querer recaudar más ingresos.

“Es una contradicción aplicar exenciones de impuestos a trabajadores chinos en momentos en que se está pensando en crear nuevos impuestos para los propios salvadoreños. Ahí se desploma el discurso de la “soberanía” que el gobierno está tratando de enarbolar. Pero ojo: se trata precisamente del tipo de condiciones que China impone a los países con los que “coopera. Un aspecto más para darnos cuenta por qué este tipo de “ayudas” nunca son gratuitas, por mucho que así lo afirme el presidente Bukele”, señala el dirigente de la Cámara.