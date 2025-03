Acnur y México abren un centro para refugiados en la frontera con Centroamérica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido apoyo a los migrantes que quieran permanecer en el país, en particular en la frontera sur.

Por EFE

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) abrieron este viernes un ‘Centro Multiservicios’ para atender a solicitantes de asilo y refugiados en Tapachula, la mayor ciudad en la frontera de México con Centroamérica.

Cientros de migrantes, en su mayoría haitianos, se concentraron frente al nuevo edificio para buscar atención en las oficinas de registro o de primer contacto, que arrancó en su primera etapa y tiene capacidad para atender a unas 800 personas para prerregistro de periciones y unas 1.100 para firmar su seguimiento.

El tamaño esperado del centro de multiservicios es de casi 7.000 metros cuadrados, aunque en su primera etapa se han construido 4.800 metros y en su segunda se contempla el resto.

El centro brindará servicios de prerregistro de solicitantes de asilo en su primera etapa, después el registro, entrevistas de elegibilidad, notificaciones y la entrega de documentos de la condición de refugiados en México, tercer país con más peticiones de refugio, detrás de Estados Unidos y Alemania, según el Gobierno.

En el sitio, la Comar atenderá a hispanohablantes de lunes a jueves, mientras que el viernes recibirá a migrantes hablantes de otros idiomas, como haitianos y africanos.

Entre ellos está el haitiano Roland Pierre, quien contó a EFE que en su país lo secuestró un grupo criminal, que pidió dinero para su rescate bajo amenaza de muerte y mientras sus familiares buscaban el dinero le quemó los pies.

Su familia le sugirió abandonar el país, por lo que llegó a Tapachula, donde comenzó su procedimiento.

«Tengo problemas con los pies, no puedo trabajar, necesito moverme para poder trabajar porque mi familia ha perdido todo», expresó. «Nos quitaron todo y, como la vida vale más que todo, mi mami dice: ‘vete lejos para que esa gente no te vea nunca’. Si Dios mediante, me puede (ayudar a) trabajar para ayudar a mi familia», agregó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido apoyo a los migrantes que quieran permanecer en el país, en particular en la frontera sur, aunque el Gobierno rechaza acoger a extranjeros que solo busquen usar al país como ruta hacia Estados Unidos, donde el mandatario Donald Trump ha restringido el asilo.

Entre quienes buscan una nueva vida en México en lugar de Estados Unidos está el haitiano Jean Casimir, quien llegó al centro a realizar sus trámites.

“Este documento es para hacer refugio para trabajar y vivir una vida un poco mejor. (Pero en) Tapachula no hay trabajo, queremos ir a otra capital (como Ciudad de México) para encontrar un trabajo», expuso a EFE.

La Comar reportó 78.975 solicitantes de asilo o refugio en 2024, una reducción de cerca del 44 % ante el récord de 140.720 de 2023.