Abogada costarricense recibe reconocimiento internacional por su compromiso en promoción de las mujeres en área legal

Directorio legal internacional reconoció las políticas innovadoras de inclusión y diversidad de la firma BLP.

Por Revista Summa

La abogada costarricense Vivian Liberman, socia de la firma legal BLP, fue reconocida a nivel internacional, por el liderazgo que ha asumido en la región centroamericana, para impulsar proyectos que tengan un impacto en la igualdad y equidad de las abogadas en las firmas legales.

Se trata de la distinción “Gender Diversity Lawyer of the Year – Central America”, entregado por Chambers and Partners, organización que trabaja a nivel mundial identificando y calificando los mejores abogados y bufetes. A través de esta distinción, Chambers and Partners busca fomentar el avance de la inclusión en la profesión legal mundial a través de investigación, capacitación, talleres, foros. Liberman se convirtió en la primera abogada costarricense en recibir dicho reconocimiento.

Para ser designada, la Organización tomó en cuenta no solo los avances de las acciones establecidas por Vivian Liberman dentro de BLP como una firma en que hay igualdad y equidad para las mujeres, sino también su rol protagónico a lo externo de la firma en la región y como presidente de la Fundación Inspiring Girls Costa Rica, que impulsa a niñas y adolescentes del país a seguir sus sueños profesionales poniéndolas en contacto con mujeres que han logrado éxito profesional, lo que ha sido también reconocido con la distinción de Buenas Prácticas Laborales para la Igualdad de Género otorgado por Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), así como la promoción del avance de las mujeres en la profesión legal por medio del trabajo como Coordinadora del Capítulo Costa Rica de Women in the Profession.

“Me da gran alegría porque este tipo de reconocimientos tiene un impacto no sólo en la comunidad jurídica sino también en mujeres jóvenes, ya que las motiva a perseguir sus sueños y a luchar por una sociedad más equitativa y justa. Es un reto también, pues me coloca en una posición de liderazgo en el tema de promoción del desarrollo económico de las mujeres, no solo de aquellas que trabajan en la firma, sino también en otros servicios y en otras industrias. Creemos que debemos fomentar acciones de equidad e igualdad en otros sectores con los que nos relacionamos, como por ejemplo, nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colegas, y también, es un reto porque nos obliga a ir más allá e incorporar más acciones hasta lograr poner nuestro grano de arena para que se logre una plena igualdad de las mujeres en la sociedad”, manifestó Vivian Liberman.

Producto del trabajo desarrollado por Liberman dentro de BLP, se ha logrado que la participación de socias sume alrededor del 30%, donde además, el 50% de la población legal de la firma son mujeres, con cero brecha salarial y que en todos los equipos de trabajo y prácticas legales haya diversidad, como resultado de las políticas de igualdad y equidad de género.

Liberman tiene más de 10 años siendo parte de BLP y su área de práctica legal es banca y finanzas.

Asimismo, la firma BLP también obtuvo el reconocimiento “Most Inclusive Firm to LGTB+Lawyers”, por sus políticas innovadoras de inclusión y diversidad de la firma aplicadas en Centroamérica.

“Los esfuerzos de BLP en el campo de diversidad e inclusión son parte del ADN de nuestra firma. Nos sentimos sumamente orgullosos de recibir estos dos premios, que nos confirman que vamos por el camino correcto hacia una sociedad más inclusiva. Vivian ha desarrollado el área de sostenibilidad de la firma de manera excepcional y el reconocimiento por su liderazgo en este tema es bien merecido”, declaró Luis Castro, socio director de la firma.

BLP: Firma del año 2019

Por quinta vez consecutiva y sexta en total, la firma legal BLP recibió el premio “Costa Rica Law Firm of the Year”, entregado precisamente por la Organización Chambers and Partners.

La designación es producto de un año de investigaciones, referencias y entrevistas a clientes, que realiza el prestigioso directorio legal internacional.

Chambers & Partners identifica y califica a las firmas legales, abogadas y abogados más destacados en más de 180 jurisdicciones en todo el mundo. Precisamente, el premio refleja la eminencia de un bufete en áreas de práctica claves en América Latina y sus logros notables durante los últimos 12 meces en los que incluyen el trabajo sobresaliente en las transacciones más grandes a nivel local y regional; un considerable crecimiento estratégico y la excelencia en el servicio al cliente.

“Agradecemos a nuestros clientes y colegas por la excelente valoración que año tras año recibimos de ellos; a los más de 170 abogadas y abogados en toda la región por su perseverancia y excelente trabajo y a cada uno de los colaboradores que nos permiten seguir innovando en el día a día”, indicó Luis Castro, socio director de BLP.