Abaco Beach Resort en Las Islas de Las Bahamas anuncia su reapertura el 1 de noviembre

Antes de la apertura del 1 de noviembre, el resort ha obtenido la certificación Clean and Pristine Health and Safety de Las Bahamas.

Por Revista Summa

Abaco Beach Resort, el icónico refugio caribeño en The Abacos, en Las Islas de Las Bahamas, anuncia su reapertura el 1 de noviembre de 2020. Este encantador resort frente a la playa personifica una escapada clásica de Las Bahamas que captura la verdadera esencia de la isla para los vacacionistas. y navegantes en busca de un servicio incomparable, tranquilidad, privacidad, aventura y un sinfín de oportunidades para reconectarse con la naturaleza.



La reapertura del resort sigue a una extensa renovación y expansión de su colección de opciones de alojamiento de 94 habitaciones, suites y residencias de condominios tras el paso del huracán Dorian. Las habitaciones cuentan con wifi, televisión por cable, bar húmedo, mini-refrigerador, caja de seguridad, cafetera, radio reloj, secador de pelo y balcón privado. El puerto deportivo del resort, conocido cariñosamente como “Boat Harbour“, se sometió a una reconstrucción total de sus 200 muelles, incluida la instalación de un nuevo pedestal equipado con agua, cable, actualización de la capacidad de electricidad de 480 voltios, renovación de su helipuerto y una estación de servicio ampliada.



Situado en el histórico distrito turístico de Marsh Harbour, Abaco, los huéspedes pueden disfrutar y descubrir algunas de las comodidades más recientes del resort, experiencias gastronómicas y actividades acuáticas y al aire libre que se han agregado.



Las habitaciones, las suites y las residencias en condominio reflejan una apariencia renovada, reinventada y limpia. Los muebles rústicos hechos en tonos de madera oscura y un acabado texturizado blanco perla irradian serenidad, relajación y una estética aireada en todas partes. Además de sus incomparables habitaciones, los huéspedes pueden disfrutar de un acceso más amplio a otras nuevas ofertas de Abaco Beach Resort. The Great Room, un lugar de reunión informal ideal para celebraciones íntimas, relajación y una “asombrosa vista panorámica hacia el mar”. The Bistro ofrece comidas informales con asientos en la terraza interior y exterior con vistas panorámicas a la playa y al mar. Pool Bar and Terrace en Marinaville es una experiencia al aire libre relajada pero elegante que cuenta con cenas al estilo Al Fresco con vistas despejadas del gran puerto deportivo, el helipuerto y los cayos exteriores vecinos.



The Marquee cuenta con cerca de 558 metros cuadrados de espacio con vistas al puerto deportivo, está revestido de vidrio corredizo con entradas de puertas francesas y tiene aire acondicionado, además de un sistema de sonido de última generación. El espacio se puede dividir en secciones de aproximadamente 279 metros cuadrados. Debajo de las cubiertas, un espacio para eventos con cerca de 232 metros cuadrados con vista a la piscina del jardín del resort y al mar de Abaco, cuenta con puertas corredizas de vidrio que se pueden abrir para acceder a un amplio patio para eventos previos o posteriores. En la playa privada, recientemente ampliada, hay nuevos equipos de deportes acuáticos y actividades para los huéspedes que deseen practicar kayak, remo, snorkel y pescar.



Antes de la apertura del 1 de noviembre, el resort ha obtenido la certificación Clean and Pristine Health and Safety de Las Bahamas. Esta designación demuestra que el resort ha alcanzado los más altos protocolos de seguridad y que está listo para recibir a los vacacionistas. Los visitantes de la isla también pueden tener la seguridad que las agencias gubernamentales nacionales y locales han activado sus programas de seguridad en distritos turísticos clave y los servicios esenciales de la isla, que incluyen consultorios médicos, farmacia, tiendas de alimentos, reparación de botes y servicios públicos están disponibles. También se espera que las principales aerolíneas reanuden el servicio comercial a la isla antes de la apertura, incluidas American Airlines, SilverAirways, BahamasAir.