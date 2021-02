¡A partir de HOY parques nacionales de Costa Rica libres de plástico!

El 25 de Febrero entra en vigencia la directriz SINAC-DE-944-202, que prohíbe a visitantes el ingreso de productos plásticos desechables a los parques nacionales del país.

Por Revista Summa

Verano es sinónimo de sol, montaña, actividades de ocio y relajación para disfrutar de los días de descanso. En medio de la pandemia, las actividades al aire libre en lugares poco visitados es lo ideal. Sin embargo, así como se busca la salud y esparcimiento, debemos de revisar que nuestros hábitos de consumo sean respetuosos con el medio ambiente.

El calor y las actividades como ir a la playa, a la montaña, o a un parque, hace que se incremente la ingesta de bebidas y otros alimentos que en muchas ocasiones se distribuyen en plástico desechable. El resultado de este consumo indiscriminado de envases desechables a partir de materiales dañinos para la salud y para el medio ambiente, es el impacto directo a la flora y fauna, e incluso a las fuentes de agua de los lugares visitados.

Afortunadamente el SINAC emitió la directriz SINAC-DE-944-202, con la que los visitantes no podrán ingresar a los parques nacionales con vajillas desechables, bolsas u otros productos de plástico de un solo uso a partir del 25 de febrero próximo.

Esto de acuerdo con el director de la organización Preserve Planet, Luis Diego Marín, esta directriz es un gran espaldarazo para la protección del medio ambiente. “Esto, al igual que la prohibición de bolsas plásticas, es solamente un inicio de algo que debe de extenderse a todo lo largo y ancho del territorio nacional, si es que en verdad queremos ser el país verde que vendemos en el extranjero”, manifestó.

Un problema de todos

Éste es un problema que nos afecta a TODOS y la única forma de disminuir sus efectos es desde el origen, disminuyendo el consumo de estos materiales. Por eso, a donde vayan durante el verano, es importante RECHAZAR todo tipo envases plásticos desechables y optar por alternativas más amigables. Con esto estarán contribuyendo efectivamente a conservar el medio ambiente.

“Preserve Planet también hace un llamado a los comerciantes cercanos a los parques nacionales, para empiecen a considerar nuevas alternativas sostenibles para disminuir la venta de productos en empaques desechables. También debemos de estar alertas, ya que en el último tiempo se han introducido opciones de los mal llamados plásticos “biodegradables”, que en la realidad no funcionan como nos quieren hacer creer. Éstos NO se degradan como una cáscara de banano”, indicó Luis Diego Marín.

Hasta el momento no existen opciones capaces de ser degradadas en condiciones naturales en el medio ambiente, solamente lo hacen en condiciones industriales y de laboratorio, las cuales no existen en el país. Por lo anterior, este tipo de plásticos solamente van a incrementar la cantidad de desechos y crean la falsa idea dentro de los consumidores de que “están contribuyendo” cuando no es así, lejos de esto están empeorando el problema.

La organización tica Preserve Planet da 5 consejos para disminuir el uso de plástico en estos días: