A América Latina y el Caribe le conviene profundizar sus relaciones económicas y de cooperación con la India

Alianzas dinamizarían su crecimiento y potenciarían su desarrollo.

Por Revista Summa

A América Latina y el Caribe le conviene fortalecer y ampliar sus relaciones económicas y de cooperación con la India con miras a dinamizar su crecimiento económico y potenciar su desarrollo, coincidieron autoridades durante un seminario internacional organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su sede principal en Santiago, Chile.

Durante el encuentro, titulado India–América Latina y el Caribe: Socios emergentes en una economía global en transformación, autoridades compartieron perspectivas analíticas y sostuvieron un diálogo estratégico orientado a avanzar hacia una hoja de ruta común que fortalezca esta asociación y explore nuevas oportunidades de colaboración.

El seminario fue inaugurado por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, y Abhilasha Joshi, Embajadora de la India en Chile.

“La reflexión central que propone este seminario es la necesidad de replantear la inserción internacional de América Latina y el Caribe con visión prospectiva. La integración con el mundo debe ser gestionada de manera inteligente, es decir, como un instrumento de política para dinamizar el crecimiento y el desarrollo, impulsar la transformación productiva, potenciar los numerosos activos de la región, y para tener relaciones mutuamente beneficiosas con cada vez más socios comerciales y económicos”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs.

Destacó que India es actualmente una de las economías emergentes más dinámicas del mundo, con un PIB cercano a los 3,7 billones de dólares y una población superior a los 1.400 millones de personas. Añadió que el país ocupa hoy el quinto lugar a nivel global y está camino a convertirse en la tercera economía para 2030, impulsado por una alta tasa de crecimiento y un profundo proceso de transformación que puede aportar lecciones valiosas para América Latina y el Caribe.

El Secretario Ejecutivo de la CEPAL subrayó que, aunque las relaciones económicas entre India y la región han mostrado un mayor dinamismo —con un comercio bilateral cercano a los 50.000 millones de dólares— aún están lejos de alcanzar su potencial. El intercambio sigue concentrado en pocos productos y con escasa participación de bienes y servicios de mayor valor agregado. No obstante, las negociaciones en curso, como el CEPA con Chile, el TLC con Perú y la ampliación del acuerdo India–Mercosur, reflejan un interés creciente y una agenda económica en expansión, expresó.

“América Latina y el Caribe necesita complementar sus vínculos económicos tradicionales con una estrategia más amplia de diversificación hacia economías emergentes como la India, los países del Golfo, ASEAN y África. Esta propuesta no supone disminuir la importancia de nuestros principales socios como Estados Unidos, China, la Unión Europea o los mismos países de la región, con quienes mantenemos sólidas relaciones. Más bien, busca complementar esa arquitectura con nuevos espacios de cooperación que permitan a la región actuar con mayor agilidad en un escenario global más competitivo”, afirmó.

“Se trata de construir resiliencia y capacidad prospectiva, ampliar nuestra base productiva, aprovechar complementariedades comerciales y tecnológicas y, con todo esto, agregar muy necesarios motores de crecimiento y formas de reducir la exposición a shocks externos que implican costos elevados para nuestras economías y sociedades”, añadió el máximo representante de la CEPAL.

Finalmente, José Manuel Salazar-Xirinachs subrayó que, en una economía y un orden global marcados por una alta rivalidad industrial y tecnológica, crecientemente instrumentalizados y competitivos, los países y regiones que logren combinar resiliencia, visión prospectiva y una acción proactiva serán los que tendrán mejores condiciones de fortalecer y mejorar su trayectoria de desarrollo.

“El futuro de la relación entre India y la región dependerá de nuestra capacidad para transformar espacios como este en insumos para políticas públicas, alianzas empresariales, proyectos público-privados y mecanismos de cooperación sostenibles. Que este seminario sea, entonces, un punto de partida para comparar diagnósticos, intercambiar experiencias, identificar convergencias y avanzar hacia una hoja de ruta compartida”, concluyó.

Por su parte, la Embajadora de la India en Chile, Abhilasha Joshi, destacó que, en un escenario cambiante, India y América Latina y el Caribe están descubriendo nuevos caminos de cooperación.

“En este viaje para acercar nuestras regiones, foros multilaterales como la CEPAL desempeñan un papel crucial al proporcionar conocimientos analíticos y plataformas para el diálogo”, señaló.

Agregó que el mensaje de la India tanto a Chile como al resto de los países de la región “es uno de colaboración, ambición y prosperidad compartida (…). Estoy segura de que en los próximos años seremos testigos de una colaboración entre la India y América Latina y el Caribe más amplia, profunda y con más impacto que nunca”, dijo.

El seminario internacional India–América Latina y el Caribe contó con dos paneles de alto nivel en los que autoridades y especialistas tanto de la región como de la India debatieron en torno a temas como las relaciones bilaterales en una economía global en transformación y las nuevas fronteras para ampliar la cooperación en comercio e inversión.