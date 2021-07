8 pasos para hacer crecer su negocio freelance en medio de una crisis

Como freelancer, es importante aprovechar este tiempo para fortalecer tu presencia en línea.

Por Ermelinda Maglione

A principios de 2020 nadie imaginaba que unos meses después el mundo estaría lidiando con una pandemia mortal. Una que no solo ha provocado la pérdida de vidas, sino que también ha perturbado el mercado laboral.

Varias empresas se vieron obligadas a cerrar o se paralizaron. Dado un entorno tan incierto, uno no puede evitar reflexionar sobre el impacto que ha tenido en las empresas autónomas y los contratistas independientes, también conocidos como freelance.

Pero no todo está perdido.

Según un informe de Upwork, un sitio web donde encontrar trabajo como freelancer, 47% de los gerentes de contratación tienen más probabilidades de contratar profesionales independientes desde la crisis de covid-19 que en el futuro.

Como freelancer, es importante aprovechar este tiempo para fortalecer tu presencia en línea, mejorar tus habilidades y establecer contactos con clientes potenciales.

Veamos cómo puedes hacer crecer tu negocio de autónomos en medio de una crisis.

1. Vuelve a conectarte con clientes anteriores

A veces estamos tan ocupados buscando nuevos clientes que nos olvidamos de volver a conectarnos con los antiguos.

Piénsalo: hay clientes con los que has trabajado en el pasado y con los que has establecido una relación. No es necesario empezar de cero.

Durante tiempos de incertidumbre como estos, es útil llegar a los clientes con los que has compartido una relación de trabajo positiva y presentar tus servicios.

Escríbeles un correo electrónico o ponte en contacto con ellos a través de LinkedIn. Descubre en qué están trabajando en este momento y si hay alguna forma en que puedas ayudar. La idea es recordarles el valor que puedes aportar a su empresa.

2. Actualiza tu portafolio (o sitio web)

Tu carrera freelance no es algo que deba permanecer sin movimiento. Es importante mantener tu portafolio siempre actualizado y al día.

Cuando creaste tu portafolio es posible que hayas sido un generalista, pero después de varios proyectos, ahora te encuentras en un mejor lugar para decidir cómo deseas posicionarte.

El mercado de freelancers es muy competitivo y si no te has establecido como una autoridad dentro de un nicho en particular, puede ser difícil de mantener.

Por lo tanto, piensa en cómo deseas posicionarte y crea un portafolio más específico. Por ejemplo, si eres un redactor publicitario independiente, piensa en el nicho en el que te gustaría cimentar tu posicionamiento. Puedes basarte en el tipo de temas sobre los que disfrutas escribiendo o en los que tienes más experiencia.

Una vez hecho esto, ordena tu portafolio. Deshazte de las muestras que no estén en línea con tu posicionamiento. Mantén los más fuertes que sean relevantes y agreguen valor a tu portafolio.

Además, asegúrate de que tu portafolio esté optimizado para convertir a los visitantes en clientes. Quizás puedas hacer incluso una infografía que explique cuáles son las áreas profesionales a las que te dedicas y en qué grado de experticia manejas cada una de ellas.

También es una buena idea actualizar tu portafolio con alguna prueba social. Esto fortalece tus posibilidades de ganar clientes y ayuda a los clientes potenciales a infundir confianza en ti. Aquí hay algunos ejemplos de pruebas sociales que puedes agregar a tu portafolio:

Testimonios de clientes

Entrevistas publicadas y menciones en los medios

Marcas con las que has trabajado

Publicaciones de invitados publicadas

3. Mejora el SEO de tu sitio web

Si bien tu portafolio (o sitio web) debe decir todas las cosas correctas, también debes asegurarte de que esté optimizado para SEO. Esto te ayudará a generar tráfico de calidad a tu sitio web y a aumentar las oportunidades.

Por lo tanto, invierte tiempo en el marketing SEO de sitios web y fortalece tu presencia en línea para atraer al tipo adecuado de clientes. Tu objetivo debe ser aparecer en la primera página de Google.

¿Cómo haces eso?

El primer paso es decidir para qué palabras clave deseas clasificar. Las palabras clave se refieren a los términos que la gente escribe en los motores de búsqueda.

Por lo tanto, si eres, por ejemplo, un diseñador de UX / UI independiente, puedes optimizar tu sitio web para palabras clave como «contratar diseñador de UX / UI», «diseñador de UX / UI freelance para contratar» y otras similares.

Puedes utilizar el planificador de palabras clave de Google para esto. Esta herramienta gratuita te ayuda a generar ideas para palabras clave.

Las búsquedas mensuales promedio te indican la cantidad de veces que las personas han usado esa palabra clave para realizar búsquedas. Eso significa que cuanto más altas sean las búsquedas mensuales, mayor será la popularidad de la palabra clave.

La columna «competencia» te indica qué tan fácil o difícil es clasificar para esa palabra clave en particular.

Asegúrate de filtrar las búsquedas por idioma y ubicación para que te quede una lista más específica de palabras clave para elegir.

Una vez que hayas limitado las palabras clave, debes optimizar el contenido de tu sitio web en consecuencia. A continuación, se incluyen algunas prácticas de optimización de motores de búsqueda para tener en cuenta:

Incluye la palabra clave de destino en la etiqueta del título y la URL de la página.

Incluye la palabra clave en el contenido del sitio web y la metadescripción.

Agrega la palabra clave de destino en todos los títulos de imágenes y textos alternativos.

Inserta enlaces a sitios web con autoridad.

Inserta enlaces a páginas internas relevantes.

Escribe contenido útil que sea relevante para tu audiencia.

Utiliza elementos visuales como imágenes de alta resolución, infografías, videos y visualizaciones de datos para mantener a los visitantes interesados.

Asegúrate de que el sitio web sea compatible con dispositivos móviles.

4. Renueva tu estrategia de difusión en frío

Como autónomo, no siempre puedes esperar que los clientes acudan a ti. La mayoría de las veces debes exponerte y llegar activamente a los clientes. Ingresa al alcance en frío.

La difusión en frío implica ponerse en contacto con clientes potenciales para presentar tu negocio independiente e iniciar una relación. Pero el envío de correos electrónicos en frío no garantiza una respuesta. Habrá algunos que responderán y muchos otros que no se molestarán en hacerlo.

Por lo tanto, si tus correos electrónicos fríos se ignoran y no obtienen la respuesta que esperabas, podría ser el momento de un cambio de estrategia.

Empieza por crear la personalidad de tu cliente ideal, que incluye lo siguiente:

Industria

Demografía

Localización

Ingresos de la empresa

Metas

Desafíos

Sobre la base de esto puedes hacer una lista de tus clientes objetivo y encontrar las personas adecuadas a las que debes enviar un correo electrónico. ¿Quiénes son las personas adecuadas? Aquellos que tienen el poder de decidir si deben contratarte.

Por ejemplo, si estás promocionando tus servicios de diseño gráfico, busca el punto de contacto correcto en la empresa, como el jefe de marketing.

Mientras redactas el correo electrónico, asegúrate de personalizarlo, haciéndolo relevante para tu empresa y tus necesidades. El objetivo del correo electrónico frío es demostrar tu comprensión de tu negocio y comunicar los beneficios que puedes ofrecer.

Pregúntate: ¿por qué deberían contratarte?

Esa es la pregunta que debes abordar en el correo electrónico. Aparte de eso, asegúrate de terminar con un llamado a la acción, como programar una reunión.

No te detengas a enviar el correo electrónico inicial. Es importante enviar un correo de seguimiento que sirva como recordatorio y haga que los clientes respondan.

Organízate a través de un mapa mental para ordenar tu estrategia de contacto de clientes en frío y así tener de forma mucho más clara una visión de lo que necesitas hacer.

5. Ofrece cursos en línea

Otra forma de hacer crecer tu negocio independiente y tus clientes locales es vendiendo tu conocimiento. Esto no solo te posiciona como un experto, sino que también te ayuda a establecer contactos con personas de ideas afines y generar clientes potenciales de alta calidad.

¿Cómo vendes tu conocimiento? Creando un curso en línea.

Es más, con las personas que buscan mejorar sus habilidades durante la pandemia, ha habido un aumento en la educación global en línea, según un informe reciente de Udemy. Esto significa que si creas un curso en línea útil y lo comercializas bien, seguramente tendrás candidatos.

Empieza por delimitar un tema de curso sólido. Debe ser algo que esté relacionado con tu negocio independiente y que sea de interés para tu público objetivo. Es una buena idea enviar una encuesta a tus clientes anteriores y actuales para comprender sobre qué les gustaría obtener más información.

Una vez finalizado el tema, crea un curso en línea que incluya conclusiones útiles y utiliza elementos visuales para mantener a los participantes del curso interesados. Puedes incluso apoyarte con un programa para hacer infografías, banners y otros diseños a fin de crear contenido visual atractivo que mantenga a tus estudiantes enganchados con el curso.

Crea una página de destino dedicada para el curso en línea que describa los beneficios del curso y anime a las personas a inscribirse. También puedes incluir un fragmento del curso para que las personas sepan lo que pueden esperar de él.

6. Publicación de invitados en sitios web relevantes

Los blogs son una poderosa herramienta de marketing. Atraen tráfico, educan a tu audiencia y crean conciencia de marca sobre tu negocio independiente en el proceso.

Si bien debes crear contenido para tu propio blog, también es importante publicar como invitado en sitios web relevantes y autorizados que frecuentan tus clientes potenciales. Se trata de una táctica de SEO fuera de la página (offpage), que ayuda a crear credibilidad, te posiciona como un experto en tu nicho y crea oportunidades para establecer contactos.

Cuando envíes una publicación de invitado a otro sitio web, asegúrate de agregar enlaces naturales a tu blog de negocios en el artículo. Los enlaces de sitios web autorizados actúan como señales a Google que muestran cuán útil es tu sitio web, lo que conduce a un aumento en la clasificación de los motores de búsqueda.

Por lo tanto, busca sitios web que se dirijan a una audiencia similar y presente temas relevantes para las publicaciones de invitados que serían de interés para tus lectores. Asegúrate de agregar una biografía del autor que ofrezca una descripción clara de lo que haces y, al mismo tiempo, permite que las personas sepan cómo pueden comunicarse contigo.

7. Asóciate con otros autónomos

Supongamos que eres un consultor de comercio electrónico y se te ha pedido que crees un plan de crecimiento para una tienda en línea recién lanzada. Sabes que el cliente también necesita ayuda con las descripciones de los productos.

Como claramente ese no es tu fuerte, es una buena idea asociarse con un redactor de productos independiente e involucrarlo también, ofreciendo un valor adicional al cliente.

Esta es una situación en la que todos ganan: el cliente está feliz porque no tiene que buscar un redactor publicitario, y tú tienes un proyecto para tu socio redactor que puede hacer lo mismo por ti cuando llegue el momento. Esto expande tu grupo de clientes y aumenta las oportunidades a largo plazo.

8. Únete a grupos en redes sociales

Desde encontrar nuevos clientes hasta explorar oportunidades de asociación, hay mucho que ganar con la creación de redes.

El primer paso es tener tus activos de marca en su lugar. Puede ser tu sitio web, portafolio o incluso tu perfil de LinkedIn. Asegúrate de que el activo que estás promocionando hable de tu marca y destaque tu experiencia.

Puedes unirte a grupos relevantes de Slack y grupos de redes sociales en Facebook y LinkedIn. La idea es estar donde están tus clientes potenciales.

Recuerda: la creación de redes no se trata de auto promocionarte. Lo importante es agregar valor a las conversaciones, abordar los desafíos y ofrecer consejos útiles.

Al final, deseas que la gente te reconozca como un experto y confíe en lo que tienes para ofrecer.

La conclusión: haz crecer tu negocio de freelance.

Los tiempos pueden ser difíciles, pero tu negocio no tiene que paralizarse. Hay formas de llegar a los clientes adecuados, demostrar tu experiencia y agregar valor a pesar de la situación actual.

Por lo tanto, implementa estas tácticas efectivas y seguramente te ayudarán a hacer crecer tu negocio independiente en medio de una crisis.