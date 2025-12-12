8 pasos para comprar de forma inteligente en fin de año

Banco Central indica que en diciembre el uso de tarjetas de crédito aumenta.

Por Revista Summa

Diciembre es una de las épocas más alegres del año, pero también una de las que más presión ejerce sobre el presupuesto familiar. Regalos, cenas, actividades especiales y compras de último minuto pueden generar gastos excesivos que comprometen la estabilidad financiera al iniciar el próximo año.

Con este panorama en mente, MultiMoney le comparte 8 tips financieros para ayudarlo a disfrutar esta época sin perder el control de sus finanzas.

1. Defina un presupuesto realista que contemple regalos, celebraciones y todos los gastos asociados a las fiestas.

2. Elabore una lista de regalos e indique un monto límite por persona, previniendo compras impulsivas motivadas por emociones o promociones momentáneas.

3. Compare precios y aproveche ofertas con criterio, adquiriendo únicamente lo que ya se tenía planificado.

4. Adelante las compras para evitar la presión de último minuto y tener acceso a mejores precios.

5. Opte por alternativas creativas de regalo, como experiencias, detalles hechos a mano o dinámicas familiares como el “amigo secreto”, que reducen el gasto total sin restarle valor al gesto.

6. Antes de usar la tarjeta para gastos grandes, evalúe si es la opción más conveniente. Las tarjetas funcionan mejor como medio de pago y no como financiamiento. Si necesita cubrir una compra importante o un gasto extraordinario, considere alternativas de crédito como las que ofrece MultiMoney, que están diseñadas para brindar una mejor planificación y control financiero.

7. Analice cuidadosamente el uso de financiamiento, recurriendo al crédito solo si es necesario y siempre acorde a la capacidad de pago.

8. Decida iniciar desde el 2026 un fondo de ahorro para fin de año. Así podrá contar con un colchón financiero para las fiestas y disfrutar el próximo año con mayor tranquilidad.

La importancia de estas medidas cobra relevancia considerando que, según ha indicado el Banco Central de Costa Rica, diciembre es el mes en que el consumo con tarjetas de crédito presenta uno de los incrementos más altos del año, especialmente en comercio y supermercados, lo que puede traducirse en mayores niveles de endeudamiento para muchas familias si no existe una adecuada planificación.

En este contexto, Carlos Mena, Gerente Comercial de MultiMoney, destaca la importancia de adoptar hábitos financieros más conscientes durante las fiestas, “las fiestas deben vivirse con ilusión y tranquilidad, no con estrés por las cuentas pendientes de enero. La clave está en planificar, establecer límites y comprar de manera consciente. Desde MultiMoney invitamos a las personas a priorizar el ahorro en esta época y tomar decisiones inteligentes. Queremos que cada familia disfrute de unas fiestas responsables y empiece el nuevo año con estabilidad y confianza.”