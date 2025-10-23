8 de cada 10 empleados conviven con un “mal compañero de trabajo”

Nuevo estudio revela el “perfil del mal compañero de trabajo” y su impacto: 8 de cada 10 empleados conviven con al menos uno.

Por Revista Summa

El informe hecho por MiCVideal “¿Cuál es el perfil del mal compañero de trabajo?”, revela qué comportamientos y rasgos de personalidad hacen más insoportable la convivencia laboral. El análisis, basado en una encuesta a 1.038 profesionales, muestra que aunque al 93 % de los empleados les caen bien sus compañeros, 8 de cada 10 admiten tener al menos uno que les arruina el día.

Principales hallazgos

La convivencia es ambivalente: al 93% le caen bien sus colegas, pero el 80% asegura tener al menos un compañero “horrible”.

al 93% le caen bien sus colegas, pero asegura tener al menos un compañero “horrible”. Generaciones y veteranía: los millennials (43%) son percibidos como los más molestos, mientras que los empleados veteranos (63%) tienden a resultar más irritantes que los recién llegados (30%).

los son percibidos como los más molestos, mientras que los empleados tienden a resultar más irritantes que los recién llegados (30%). Rasgos de personalidad más detestados: Actitud negativa (27%) Cotillear (26%) Mentir o exagerar (24%) Prepotencia, arrogancia o intimidación (24%) Ser un “sabelotodo” (18%, el “menos” inaceptable)

Comportamientos más molestos en la oficina: culpar a otros por los propios errores, llegar tarde, pasar responsabilidades, interrumpir el trabajo de los demás o apropiarse de méritos ajenos.

Los “villanos” de la oficina

Entre los personajes más temidos del entorno laboral aparecen el vago, el chismoso, el sabelotodo y el intimidador —arquetipos reconocibles que hacen que la jornada laboral se parezca más a una tragicomedia que a una película de superación.

“El mal comportamiento no siempre es ‘tóxico’, pero sí es costoso: erosiona la motivación, aumenta el estrés y empuja a la rotación. La mejor defensa organizacional combina identificación temprana, habilidades conversacionales y normas claras de convivencia, tanto en oficina como en remoto,” señaló MiCVideal



Teletrabajo: ¿menos contacto, menos conflicto?

El estudio también explora cómo el trabajo a distancia influye en la percepción de los compañeros problemáticos. El 41% de los encuestados considera que sus colegas son menos molestos al trabajar desde casa; sin embargo, el 58% asegura que los comportamientos negativos persisten o incluso empeoran.



Lo más criticado en remoto: negarse a aprender a usar la tecnología (26%) y responder tarde a mensajes o correos (23%).



Impacto en la productividad y el bienestar

El 83% de los participantes afirma que los malos compañeros afectan negativamente su trabajo, mientras que:

73% dice que ponen a prueba su paciencia,

dice que ponen a prueba su paciencia, 71% considera que hacen su jornada más desafiante,

considera que hacen su jornada más desafiante, 69% asegura que reducen su motivación,

asegura que reducen su motivación, y 72% admite que su comportamiento le hace querer dejar su empleo.

Según estimaciones de la SHRM (Society for Human Resource Management), los entornos laborales tóxicos han costado a las empresas más de 223 mil millones de dólares en rotación durante los últimos cinco años, lo que refuerza la necesidad de abordar la convivencia y el clima laboral como un tema estratégico.



Cómo responden los trabajadores

Frente al mal ambiente, el 89% evita deliberadamente a los compañeros conflictivos, mientras que el 82–84% se ha atrevido a reprocharles su comportamiento directamente. Además, el 79–80% ha escalado el problema a sus superiores, buscando una solución formal.

“Los empleados ya no se resignan: hoy priorizan su bienestar psicológico y demandan entornos donde el respeto y la comunicación sean la norma,” añadió MiCVideal



Recomendaciones prácticas para empresas y equipos

Definir y socializar normas de convivencia, tanto presenciales como digitales. Capacitar en feedback y conversaciones difíciles para abordar conductas molestas sin conflicto. Medir el clima laboral periódicamente y actuar ante señales de tensión. Reconocer los comportamientos colaborativos, no solo los resultados. Aplicar políticas coherentes para reincidencias que afecten al equipo.

Metodología

Los resultados se basan en una encuesta online a 1.038 empleados, todos ellos sometidos a un control de atención. El cuestionario incluyó preguntas cerradas, escalas de acuerdo y respuestas abiertas sobre convivencia laboral, tanto en entornos presenciales como remotos.