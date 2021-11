7 consejos para sacar el máximo provecho a su aguinaldo

Recomiendan ahorrar entre el 10% y el 20% para lograr metas a corto, mediano y largo plazo.

Por Revista Summa

A una semana para que se inicie el pago del aguinaldo a poco más de 1,200,000 de trabajadores del sector público y privado, expertos financieros de Mucap brindan consejos para sacar el máximo provecho del aguinaldo.

“El aguinaldo es el premio que recibimos después de un año completo de trabajo, debemos asegurarnos de usarlo e invertirlo de la mejor manera. Los siguientes consejos se brindan con el objetivo de sacar el máximo provecho del aguinaldo”, mencionó Maureen Gómez, experta en finanzas personales de Mucap.

A continuación, conozca los cinco consejos puntuales que brinda Maureen Gómez, experta en finanzas de Mucap:

1. Conocer nuestra situación financiera: Con el objetivo de establecer prioridades conforme la situación financiera de cada uno.

2. Elaboración de presupuesto para uso del aguinaldo: Esta herramienta es valiosa para definir la proporción en la que se repartirá este ingreso entre los diferentes usos de una forma ordenada, sistemática y con prioridad.

3. Pago de deudas: Tal vez no sea agradable gastar nuestro aguinaldo en pago de deudas sin embargo es lo más conveniente, darle prioridad al pago de deudas con intereses más altos y a cortos plazos las cuales suelen tener cuotas elevadas

4. Ahorro: La principal recomendación es que, dentro de las posibilidades de, el ahorro del aguinaldo sea de un 10% y un 20%. Esto le permitirá orientar metas a corto, mediano y largo plazo. De la misma forma, da solvencia y tranquilidad en caso de una emergencia. Mucap ofrece las alternativas de ahorro e inversión antes expuestas.

5. Maximice sus recursos: Dentro del presupuesto que se realiza, es recomendable considerar gastos como chequeos médicos, reparaciones de vivienda o del vehículo, marchamos, pago de impuestos, entre otros.

6. Consentirse con una experiencia: un paseo, un spa, un viaje, comprar lo que ha querido, etc, lo que represente para cada uno un premio al esfuerzo también es importante

7. No gaste más de lo que gana: Esta regla se debe aplicar en toda época del año, no solo para el aguinaldo. Es vital que piense en el costo final de cada compra que realice para que al final estos no sobrepasen su liquidez. Más allá de pensar en solo ahorrar e invertir, lo principal es aplicar una correcta educación financiera para toda su vida.

Mucap, como entidad financiera con vasta experiencia en el sector, ofrece un amplio portafolio de productos de ahorro e inversión para que las personas logren sacarle el máximo provecho al aguinaldo. Por ejemplo, la Cuenta de Valor que le permite ahorrar mientras gana excelentes rendimientos sobre el dinero, le premia por la permanencia de sus saldos y, además, le ofrece liquidez inmediata sobre el dinero.