5G significa grandes cambios para grandes espacios públicos 

Las implementaciones de 5G pueden proporcionar el aumento en la capacidad múltiple suficiente como para alimentar aplicaciones que consumen mucho ancho de banda.

Por Upendra Pingle, Senior Vice President, CommScope

En un mundo en donde la infraestructura de red de las empresas está bajo presión debido a la convergencia de sistemas, los cambios en los requerimientos y el incremento y diversificación de dispositivos conectados, lo mejor para los administradores de tecnologías de la información es tomar decisiones certeras en torno al cableado y la conectividad. Vaya a cualquier lugar público y concurrido y estará rodeado de personas en sus dispositivos móviles. No importa si se trata de un estadio al aire libre de 80,000 asientos, un gran teatro que presenta un concierto, un casino o un gran hotel, encontrará miles de visitantes hablando, enviando mensajes de texto, transmitiendo en vivo y subiendo contenido a las redes sociales en sus dispositivos.

Tal vez se haya preguntado cómo estos grandes lugares tienen la capacidad de admitir tantas conexiones inalámbricas simultáneas de gran ancho de banda. Mucha gente asume que la conectividad interior solo significa Wi-Fi®, y esto es cierto en algunos casos. Sin embargo, los grandes edificios también tienen redes celulares disponibles en el interior, que tienen claras ventajas de rendimiento.

Las redes celulares para interiores, de las cuales el 80% están actualmente habilitadas para 4G/LTE, brindan una autenticación perfecta, seguridad basada en tarjetas SIM y una cobertura más adaptable para espacios interiores y exteriores mixtos. El 4G/LTE para interiores en lugares grandes generalmente se transmite mediante un Sistema de Antenas Distribuidas (DAS) que conecta los controles remotos de la red a una cabecera que se conecta a la red central. Al igual que las generaciones anteriores de tecnología de conectividad, 4G/LTE ha seguido el camino evolutivo tradicional de los celulares.

Generaciones de tecnología celular

A lo largo de aproximadamente una década, el despliegue de la tecnología celular pasa por tres fases. Primero, el nuevo estándar se implementa en las redes que cubren a la mayoría de las personas, las macro-redes al aire libre, donde las antenas, los equipos de radio y otras infraestructuras se actualizan con nuevos equipos.

Luego, el enfoque se traslada al interior de los lugares grandes. Lugares como estadios, aeropuertos, casinos, centros de transporte y similares actualizan sus equipos inalámbricos interiores para admitir la nueva generación de tecnología. Después de eso, se produce la densificación de la red para la expansión y optimización de la capacidad. Los años finales del ciclo también verán un interés y una planificación crecientes para la próxima generación de tecnología celular, y el ciclo comienza de nuevo.



Por supuesto, hay desviaciones, pero este patrón general se ha mantenido durante las últimas tres generaciones de tecnología celular. Ahora estamos en la fase de crecimiento en interiores de 5G y se espera que en los próximos años se vean muchos más proyectos de actualización de 5G para sistemas DAS que brindan redes celulares.

5G lo cambia todo

Las implementaciones de 5G pueden proporcionar el aumento en la capacidad múltiple suficiente como para alimentar aplicaciones que consumen mucho ancho de banda. Esta arquitectura de alta densidad que está integrada en 5G DAS desde el primer momento; no solo proporciona una canalización masiva para tweets, streaming, selfies y textos de la actualidad, sino que también ofrece el ancho de banda para admitir la próxima generación de aplicaciones más interactivas e inmersivas.

Sin embargo, la ventaja de 5G se extiende mucho más allá de su aumento masivo de ancho de banda. El otro beneficio principal de 5G es su baja latencia, es decir, el tiempo que tarda una señal en llegar a su destino. La latencia 4G/LTE suele rondar los 50 milisegundos (alrededor de 1/20 de segundo). 5G, por otro lado, tiene una latencia que puede acercarse a tan solo 1 milisegundo (1/1000 de segundo). Esto, probablemente, es lo más cercano que veamos a la conectividad en tiempo real durante bastante tiempo.

5G también es compatible con una amplia gama de bandas, cada una de las cuales proporciona fortalezas personalizadas que pueden adaptarse a un lugar o aplicación en particular. Sus substanciales bandas sub-6GHz (incluida la banda C) son ideales para una cobertura más amplia de áreas más grandes, así como áreas mixtas de interior y exterior. En el otro extremo están las bandas mmWave (26 GHz y más) que brindan velocidades de rendimiento increíbles, pero no pueden cubrir mucha distancia y no pueden viajar fácilmente a través de paredes u otros obstáculos sólidos.

El caso de negocios para 5G: para los fanáticos

En los grandes lugares públicos, la flexibilidad, el ancho de banda y la latencia de 5G pueden impulsar experiencias de próxima generación para fanáticos y visitantes. En un negocio donde deslumbrar a los fanáticos o las llegadas y salidas a tiempo son métricas de éxito, las aplicaciones de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) habilitadas para 5G pueden ser diferenciadores críticos. Imagine decenas o incluso cientos de miles de usuarios conectados simultáneamente que puedan:

Obtener repeticiones de fútbol en resolución 4K, estadísticas seleccionadas y perfiles de jugadores bajo demanda

Leer la letra y grabar un video de la presentación en vivo de su banda favorita

Ver un video en 3D de la multitud que aplaudía, visto desde la perspectiva del artista

Mirar su programa o película favorita en 4K mientras espera su vuelo

Hacer microapuestas sobre el resultado de una jugada en particular, solo unos segundos antes de que suceda

Estas aplicaciones de VR/AR y otras de alto ancho de banda y baja latencia, así como las que aún no se han creado, se pueden entregar en una escala del tamaño de un estadio mediante DAS 5G. Con más y más dispositivos habilitados para 5G llegando a los bolsillos de las personas, la mejor experiencia de entretenimiento interactivo y envolvente pronto estará al alcance de todos los fanáticos, si el lugar está preparado para ofrecerlo.

El caso de negocios para 5G: para la operación de eventos

La 5G no es solo para los fanáticos, sino también para las operaciones de eventos. La autenticación perfecta y la seguridad mejorada que ofrece una red 5G, junto con su backhaul a la red central, significa que los operadores de un evento pueden:

Conectar de forma segura escáneres de boletos inalámbricos para mejorar la seguridad

Administrar las operaciones del estadio a través de una red segura, incluidas las cerraduras de las puertas y otros dispositivos IoT

Proporcionar a las agencias de seguridad canales de comunicación de seguridad pública dedicados dentro del recinto

Descargar el tráfico de Wi-Fi para garantizar experiencias de usuario consistentes tanto para los fanáticos como para los empleados.

Monetizar las aplicaciones de visitantes específicas del lugar, como las experiencias enumeradas anteriormente

También vale la pena señalar que ahora hay soluciones DAS listas para 5G que funcionan con cableado de TI estándar, lo que las hace simples y relativamente económicas de instalar, lo que sin duda es un alivio para los operadores de lugares que deben actualizar o reemplazar las plataformas 4G/LTE existentes. Además, el equipo de cabecera necesario para operar una red 5G privada se ha simplificado drásticamente, por lo que puede caber en una habitación pequeña o incluso administrarse fuera de las instalaciones mediante cableado de fibra óptica. Esto no solo ahorra espacio, sino que también reduce la cantidad de refrigeración requerida, y las modernas plataformas 5G DAS pueden cambiar dinámicamente los niveles de energía a medida que cambian las necesidades del tráfico, mejorando la eficiencia eléctrica general. Esto es importante para muchos operadores de lugares que sopesan la sostenibilidad ambiental en cada decisión de infraestructura que toman.

2023 y más allá

De cara al futuro, Wi-Fi y 5G interior seguirán funcionando en paralelo, complementándose en grandes espacios públicos. El próximo gran avance probablemente será una fusión más formal de las dos tecnologías de plataforma en una red pública y privada de acceso múltiple que admita dispositivos públicos y privados 5G, Wi-Fi e incluso Internet de las cosas (IoT). Este tipo de plataforma convergente aprovecha de manera eficiente las fortalezas de ambas tecnologías inalámbricas, eliminando la necesidad de operar y mantener dos sistemas paralelos y simplificando enormemente las relaciones con los proveedores, reduciendo el riesgo de hacer que todo funcione.

Creo que la convergencia inalámbrica para 5G y Wi-Fi está a la vuelta de la esquina en un futuro próximo. A medida que avance 2023, confío en que los grandes lugares públicos estarán entre los primeros casos de estudio para el próximo gran cambio.