5 temas que dividirán a los interesados en viajes de negocios en 2025

Por Revista Summa

Los viajes de negocios son un tema incierto. La disyuntiva entre el ahorro de costes, la seguridad de los empleados y el valor de la interacción presencial es un debate constante en las juntas directivas. En la era de las llamadas virtuales, muchos empleados valoran la oportunidad de viajar, mientras que otros prefieren gestionar sus negocios a través de canales digitales.

Independientemente de su postura, los viajes de negocios siguen siendo vitales para fortalecer las relaciones laborales e impulsar el crecimiento. Sin embargo, existen ciertos temas relacionados con las iniciativas de viajes corporativos que no cuentan con el pleno consenso de las partes interesadas. Para comprender las perspectivas, los desafíos y las oportunidades, es fundamental que los líderes sepan dónde se encuentran las discrepancias.

En este contexto, SAP Concur realizó su séptima encuesta anual global sobre viajes de negocios, en la que preguntó a 3750 viajeros de negocios, 700 gestores de viajes y 600 directores financieros (CFO) sobre los puntos de fricción en los viajes corporativos. Estos fueron los hallazgos.

La necesidad de viajes de negocios

La gran mayoría (94%) de los viajeros de negocios cree que viajar es útil, si no esencial, para el éxito en sus funciones. Sin embargo, el 43% de los directores financieros afirma que más de la mitad de los viajes de negocios de su empresa podrían sustituirse eficazmente por teleconferencias u otros métodos de comunicación que no requieren desplazamientos. Un tercio (33%) de los gestores de viajes considera la tendencia hacia las reuniones virtuales como una amenaza directa para los viajes de negocios de su empresa.

Disposición de los empleados a viajar

Existe una discrepancia en torno a la percepción de falta de entusiasmo por viajar. El 70 % de los viajeros de negocios se muestra muy dispuesto a viajar en los próximos 12 meses, lo que supone un aumento respecto al 67 % de 2023. Sin embargo, este optimismo no es universal dentro de las organizaciones. El 35 % de los gestores de viajes considera la reticencia de los empleados como una posible amenaza, y casi la mitad (45 %) de los directores financieros cree que la negativa de los empleados a viajar podría afectar negativamente la salud de la empresa durante el próximo año. Si bien muchos empleados se muestran muy dispuestos a viajar, persiste la preocupación sobre si el entusiasmo por viajar está lo suficientemente extendido como para respaldar plenamente los objetivos empresariales.

Cambios en los presupuestos de viajes

Cada puesto tiene una visión diferente sobre la evolución de los presupuestos de viajes. Casi la mitad (48%) de los viajeros de negocios teme que los presupuestos de viajes de su empresa se mantengan estancados o disminuyan este año. Por otro lado, solo el 24% de los directores financieros y el 22% de los gerentes de viajes afirman que los presupuestos se reducirán o se mantendrán sin cambios, lo que sugiere una discrepancia entre los temores de los empleados y las perspectivas financieras de la gerencia.

Los roles que tienen mayor influencia

Existe una brecha de percepción sobre quién influye en la toma de decisiones en viajes de negocios. Los viajeros de negocios creen que los gerentes de viajes (37%) y los directores financieros (36%) tienen una influencia similar, muy por encima de la suya propia (28%). Sin embargo, los gerentes de viajes coinciden en general al considerar que tienen casi la misma influencia (43%) que los directores financieros (41%), en comparación con sólo el 16% de los viajeros de negocios. Los directores financieros discrepan rotundamente: el 69% cree que son los que toman las decisiones con mayor influencia, muy por encima de los gerentes de viajes (21%) y los viajeros (9%).

El impacto de las limitaciones presupuestarias

Aunque consideran que viajar es fundamental para sus funciones, dos tercios (66%) de los viajeros de negocios afirman que los viajes importantes se han visto reducidos debido a los costos. En consonancia, el 69% de los gerentes de viajes cree que el presupuesto para viajes de su empresa no refleja la importancia de los viajes de negocios para el éxito de su organización. Y si bien los directores financieros reconocen el problema, existe discrepancia entre sus filas. El 51% de los directores financieros coincide parcialmente en que las limitaciones presupuestarias impiden que los empleados viajen tanto como necesitan para realizar bien su trabajo, mientras que solo el 29% está totalmente de acuerdo.

Cómo los datos pueden ayudar a resolver el debate sobre los viajes de negocios

Estos hallazgos resaltan las diferentes percepciones entre viajeros, gestores de viajes y directores financieros, por primera vez la Encuesta Global de Viajes de Negocios de SAP Concur. Para empoderar a los empleados a desarrollarse profesionalmente y crear nuevas oportunidades en el extranjero, es vital que todos los roles de la organización estén alineados con objetivos comunes.

Cerrar estas brechas requiere más que solo diálogo: exige visibilidad. Las organizaciones necesitan una fuente de información compartida para comprender comportamientos, alinear prioridades y tomar decisiones informadas. Las soluciones integradas de viajes y gastos ofrecen a las empresas los datos y la información que necesitan para gestionar sus programas y presupuestos de viajes en un entorno complejo con múltiples partes interesadas. En este sentido, las soluciones de SAP Concur pueden ayudar a analizar los gastos de los empleados, impulsar el ahorro y garantizar viajes de negocios eficientes.