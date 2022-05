5 recomendaciones básicas y Útiles para maximizar la gasolina

Prácticas eficientes de manejo, mantenimiento preventivo, mantener un estado óptimo de la presión de las llantas, reducir el uso del aire acondicionado y en la medida de lo posible planificar los viajes.

Por Revista Summa

Los precios mundiales en la gasolina han registrado un incremento al alza desde que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania inició, esto debido a que países como Estados Unidos, sancionó a Rusia con prohibiciones o reducciones en la importación de petróleo.

Gracias a ello, sumado a los aumentos anuales estipulados en la ley costarricense, los precios de la gasolina en Costa Rica se aproximan a los 1 000 colones por litro, por lo que muchos conductores se ven obligados a tomar medidas preventivas que ayuden a controlar el consumo y maximizar el aprovechamiento del combustible en sus vehículos.

Para lograrlo, expertos como Rodolfo Murillo, experto técnico de Autopits hace un llamado a los conductores para que ajusten sus técnicas de manejo y logren asì maximizar el consumo de la gasolina en un momento en que los desplazamientos y los viajes por carretera cuesta más. Murillo hace cinco recomendaciones básicas y fáciles de aplicar para todo tipo de vehículo:

1. Mantenimiento preventivo. Es importante realizar un mantenimiento preventivo a los vehículos, especialmente en el control de la combustión. Para ello debe tomar en cuenta el afinamiento del motor: limpieza de los inyectores, limpieza de admisión, cambio de bujías y ciclo de aire; cada 40 000 km. A su vez, es importante el ajuste correcto en los sistemas de freno y embrague; y el cambio adecuado de aceite cada 6 meses.

2. Estado y presión de las llantas. Una llanta con la presión más baja que la recomendada en la etiqueta del marco de la puerta, produce mayor arrastre del vehículo, por lo que pierde potencia. Esto va a generar que se necesite acelerar más y por ende, más consumo de gasolina. Por esta razón, el conductor debe revisar el estado de las llantas constantemente, así como que estas tengan la presión de aire correcta para maximizar su rendimiento, la durabilidad de la llanta, y el ahorro de combustible.

3. Aire acondicionado. El aire acondicionado funciona con el combustible del vehículo, por lo que, si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda disminuir su uso durante los trayectos y sustituirlo abriendo las ventanas.

4. Prácticas eficientes de manejo. Es importante que el conductor no haga aceleraciones o frenadas bruscas e innecesarias. Para los automóviles manuales, es importante no revolucionar el motor a más de 2000 o 3000 revoluciones, si las condiciones demográficas no exigen el exceso de fuerza del motor.

5. Planificar el viaje. Se puede anticipar y planificar las rutas con menos tráfico o bien las que tengan distancias más cortas, esto permitirá el ahorro del combustible y tiempo del conductor. Sumado a estas estrategias, es importante tomar en cuenta cuándo consume más combustible el vehículo, ya que en la ciudad es donde existe un mayor consumo de gasolina, por los congestionamientos y la conducción irregular de acelerado y freno continuo. Por otra parte, si se conduce en autopistas, el consumo de gasolina es menor.