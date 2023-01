5 hábitos digitales que debes adoptar en 2023

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Por Revista Summa

El inicio de un año nuevo es un buen momento para comenzar a adoptar hábitos digitales saludables y aún estás a tiempo de hacerte una promesa e intentar seguirlos este 2023.

Los expertos de Kaspersky han preparado una lista de cinco simples, pero importantes hábitos digitales para que fortalezcas la seguridad de tus datos personales e incluso facilitarle la vida este año.

1. ¡Fuera lo viejo, dentro contraseñas nuevas!

Comienza el Año Nuevo con una revisión de todas tus contraseñas. Ahora es el momento de comprobar y cambiar las contraseñas de todas las cuentas. Y recuerda la regla principal: ¡no uses la misma contraseña para varias cuentas!

Si tienes varias cuentas en línea, un administrador de contraseñas será tu gran aliado en 2023; estas herramientas tienen funciones que simplifican enormemente la vida, por ejemplo, puede usar funciones de autocompletar para diferentes navegadores y plataformas. Otra opción útil es el generador automático de contraseñas. Como resultado, un administrador de contraseñas te ayudará a generar contraseñas únicas y complejas para cada cuenta, y solo necesitarás recordar una contraseña maestra.

2. Suscríbete a las notificaciones sobre fugas de datos de cuentas

Además de las contraseñas débiles, las fugas de datos son otra amenaza para sus cuentas personales y corporativas. Desafortunadamente, las violaciones de datos ocurren con bastante frecuencia y es difícil hacer un seguimiento de todas ellas. Si se filtran los detalles de tus credenciales de acceso, los estafadores pueden usarlos para apoderarse de tus cuentas. Sin embargo, puedes adelantarte a los estafadores en 2023 si utilizas los servicios que escanean las últimas filtraciones y comprueban si contienen sus datos. Los administradores de contraseñas avanzados también incluyen esta función y notifican rápidamente a los usuarios si alguno de los inicios de sesión o contraseñas guardados se encuentran en las filtraciones de datos recientes.

3. ¡Para más privacidad, obtén una VPN!

Las VPN fueron alguna vez un producto de nicho para usuarios y empresas geek pero hoy son imprescindibles para cualquiera que quiera mantenerse seguro en línea. Las soluciones VPN modernas satisfacen todas las necesidades de los usuarios, por ejemplo, son fáciles de usar, brindan altas velocidades de tráfico y mantienen la privacidad de los datos personales.

Ahora, la gama de posibles escenarios para usar una VPN se ha ampliado significativamente: permite comprar en línea de forma segura, ver servicios de transmisión desde cualquier parte del mundo o acceder a contenido local. Los servicios VPN modernos también brindan altas velocidades de tráfico y permiten a los usuarios ver contenido incluso en 4K sin pérdida de calidad ni demoras.

Además, oculta tu dirección IP de los sitios web y los anunciantes, lo que otorga una mejor privacidad.

4. Guarda tus documentos en un lugar seguro

Con el desarrollo de los servicios digitales, los escaneos y las versiones electrónicas de los documentos ahora se usan con tanta frecuencia como los originales en papel. Esto plantea una pregunta razonable: ¿cómo almacenar versiones electrónicas para que permanezcan seguras y no caigan en manos no deseadas? Puedes crear una carpeta en tu computadora o subirla a una nube protegida con contraseña, pero ambas opciones son potencialmente inseguras y pueden provocar la pérdida de datos personales.

Una alternativa segura sería almacenar documentos en una aplicación de administración de contraseñas. El administrador de contraseñas moderno es capaz de almacenar más que solo contraseñas o datos bancarios. Ahora, estos son almacenamientos electrónicos encriptados completos donde puedes cargar escaneos, archivos PDF y otros documentos importantes que deseas proteger. Esto también puede incluir registros médicos y direcciones de teléfono, así como cualquier documentación o archivos relacionados con el trabajo y los negocios.

Al mismo tiempo, dichos servicios de almacenamiento son muchas veces más seguros en comparación con las ubicaciones de almacenamiento más tradicionales, porque están especialmente encriptados y solo pueden descifrarse con la ayuda de una contraseña maestra, que solo debe estar en la cabeza del usuario.

5. Aprende más sobre los pasatiempos de los niños en Internet

Hoy en día, los niños tienen dispositivos digitales en sus manos desde una edad temprana, alrededor de los cinco años. Para que el camino de un niño hacia el mundo digital sea seguro e interesante, es importante enseñarles y compartir con ellos las reglas de seguridad en línea desde la infancia.

Otro consejo para el Año Nuevo es profundizar en los intereses en línea de sus hijos. Por ejemplo, los padres pueden preguntar sobre una serie favorita o escuchar pistas de música juntos para que ambos puedan aprender buenas prácticas que los ayuden a mantenerse seguros en línea. También hay una variedad de software de seguridad infantil que puede orientar a los padres a aprender más sobre los pasatiempos de los niños y ayudarlos a desarrollar hábitos digitales saludables desde una edad temprana.

“La privacidad y la seguridad no son un resultado, sino un proceso. Al igual que no puede ponerse en forma o convertirse en una persona que come sano de la noche a la mañana, proteger su cuenta y su huella digital también requiere algo de dedicación. Sin embargo, pequeños pasos como la creación de contraseñas únicas para diferentes cuentas y el uso de herramientas avanzadas como administradores de contraseñas pueden mejorar en gran medida su privacidad y hacer que esta tarea sea mucho más sencilla. Y no hay mejor momento para comenzar una vida digital nueva y más segura que en el Año Nuevo”, comentó Vladislav Tushkanov, científico principal en datos de Kaspersky.