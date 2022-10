5 consejos financieros para ahorrar en tiempos de crisis económica

Tiempo de lectura: 3 Minutos

El hábito del ahorro es necesario para enfrentar momentos difíciles y cumplir metas sin deudas innecesarias.

Por Revista Summa

Ahorrar es la herramienta más útil para enfrentar los momentos económicos difíciles, además, es una de las maneras más efectivas para cumplir objetivos a mediano y largo plazo, así lo asegura la experta financiera Adriana Benavides Villegas, Directora de Centros de Negocios de Mucap.

“Lo ideal es ahorrar el 10% de nuestros ingresos, pero esto va a depender de la situación de cada familia o persona. De igual manera, tenemos que estar alertas para detectar formas o decisiones que nos permitan ahorrar, ejemplo: comparar precios, apagar las luces y aprovechar la luz natural, no malgastar el agua, controlar nuestros impulsos de compra, por nombrar algunos. Si vivimos nuestro día a día buscando la forma de ahorrar, cambiará nuestra forma de consumir y disminuiremos significativamente el gasto, en este momento nos daremos cuenta que modificando hábitos y realizando compras inteligentes, tendremos dinero para ahorrar o para invertir”, explicó Benavides.

A continuación, los cinco consejos para lograr ahorrar en tiempos de crisis económica:

Hacer un presupuesto y actualizarlo constantemente: El primer paso para ahorrar es apegarse a un presupuesto, para este se debe de tomar en cuenta los ingresos y todos los gastos generados, una vez obtenida esta información, se debe analizar de forma detallada cada uno de esos gastos, para examinar cuáles son necesarios y cuáles se podrían disminuir o bien, eliminar.

Consumo inteligente: Debido al aumento en precios de los diferentes productos y servicios, se aconseja realizar lo siguiente:

A. Planificar los menús semanales e ir al supermercado con una lista hecha previamente: esto ayudará a no gastar en productos innecesarios, ajustándose a comprar lo que se va a utilizar y evitando comprar productos que serán desechados porque caducaron.

B. Evitar los gastos hormiga: Estos se refieren a aquellos gastos que son pequeñas cantidades de dinero por lo que pasan desapercibidas, pero que al sumarlos representan cantidades significativas de dinero, por lo que se recomienda evitarlos utilizando otras alternativas. Por ejemplo: la compra del café de la mañana, el refresco para el almuerzo, el pago del taxi para trasladarse a algún lugar, el pago de plataformas tecnológicas (música, películas, entre otras).

C. Reflexión y planeación: Antes de la compra de un producto o servicio, la pregunta que no puede faltar es: ¿verdaderamente lo necesito? Al planear los gastos y evitar comprar cosas que no se necesitan, hay más probabilidades de mejorar la liquidez y que esto permita ahorrar dinero a fin de mes o realizar inversiones que generen buenos rendimientos.

Evitar adquirir nuevas deudas: Nuevas deudas podrían desajustar el presupuesto y disminuir la liquidez. Un sobreendeudamiento puede generar problemas a futuro, debido a que no se tenga el dinero suficiente para hacerle frente a la totalidad de los compromisos financieros.

Cabe destacar que la manera más fácil de endeudarse es no hacer un buen uso de la tarjeta de crédito, por lo que se recomienda limitar el uso de este medio de pago y utilizarlo para casos urgentes. Lo mejor es utilizar la tarjeta de débito en el momento de realizar compras, debido a que es más fácil medir cuánto estamos gastando y en qué, adicional se hace uso del dinero propio (ingresos / ahorros) y se evita el pago de intereses que genera el uso de la tarjeta de crédito, en caso de no realizar el pago de contado.

Diversificar los ingresos: Analizar las habilidades o investigar sobre maneras o negocios que, con poca inversión, puedan generar ingresos adicionales a los del salario.

Ahorre, ahorre, ahorre: En tiempos de crisis el mejor consejo es el ahorro, se debe estar preparados para cualquier eventualidad: cambios en las tasas de interés, aumento en los precios de productos y servicios, reducción de los ingresos, entre otros.

Para incentivar este hábito del ahorro, Mucap rifará dos cuentas con ₡250 mil entre todas las personas que adquieran un producto para ahorrar o invertir, esto dentro de las fechas del 17 de octubre al 15 de noviembre.