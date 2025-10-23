5 consejos clave para prevenir amenazas digitales

Ciberseguridad al día.

Por Revista Summa

En un entorno cada vez más conectado, protegerse de las amenazas digitales se ha convertido en una necesidad urgente tanto para usuarios individuales como para empresas. Ciberataques, fraudes electrónicos y robo de datos personales son solo algunas de las prácticas maliciosas que continúan en aumento, afectando la seguridad y la confianza en los entornos digitales.

Según especialistas en ciberseguridad, el primer paso para prevenir estos riesgos es la educación digital: conocer las amenazas más comunes y adoptar medidas básicas de protección puede hacer una gran diferencia.

“Hoy, una sola acción descuidada, puede comprometer información sensible o poner en riesgo la operación de un negocio. La prevención comienza con hábitos digitales responsables y el uso consciente de las tecnologías”, explicó Carlos Zúñiga Amador, director de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad San Marcos (USAM).

Cinco consejos para prevenir amenazas digitales en la vida diaria

En un mundo cada vez más digitalizado, protegerse no solo es responsabilidad de las grandes empresas o instituciones, sino de cada persona usuaria de internet. Desde revisar un correo electrónico hasta conectarse a una red Wi-Fi pública, todas nuestras acciones en línea pueden abrir puertas a riesgos si no se toman precauciones.

A continuación, cinco prácticas esenciales para reducir la exposición a amenazas digitales y fortalecer nuestra seguridad en línea.

1. Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia: evite usar la misma contraseña en varios servicios. Combine letras, números y símbolos, y utilice autenticación en dos pasos siempre que sea posible.

2. No hacer clic en enlaces sospechosos: desconfíe de correos, mensajes o anuncios que ofrecen premios, solicitan datos personales o provienen de fuentes desconocidas. Siempre verifique el remitente antes de abrir enlaces o archivos adjuntos.

3. Mantenga actualizado su software y antivirus: las actualizaciones corrigen vulnerabilidades. Instale siempre los parches de seguridad del sistema operativo, navegador, aplicaciones y programas de protección.

4. Proteja su información personal en redes sociales: evite publicar datos como dirección, número de teléfono o rutinas diarias. Ajuste la configuración de privacidad y revise quién puede ver lo que comparte.

5. Desconfíe de redes Wi-Fi públicas: evite realizar transacciones bancarias o ingresar contraseñas en redes abiertas o no seguras. Si necesita conectarse, use una red privada virtual (VPN).

“Las amenazas digitales no descansan, pero con buenas prácticas, cualquier persona puede reducir significativamente los riesgos y navegar con mayor seguridad”, finalizó Carlos Zúñiga de la USAM.

Estar alerta, educarse constantemente y aplicar medidas básicas de ciberseguridad son pasos esenciales para proteger nuestra identidad digital, nuestros dispositivos y nuestra información personal o empresarial.