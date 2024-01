4 razones por las que invertir diferente hará crecer tu dinero este 2024

Invertir diferente, adquiriendo acciones de startups de base tecnológica, genera beneficios que rompen con el paradigma de las inversiones tradicionales

Por Revista Summa

Inflación, volatilidad de los mercados públicos, quiebras bancarias, guerras y muchos eventos más, hicieron que los últimos 12 meses no hayan sido fáciles. Esto también se ha reflejado en el ecosistema de las inversiones, pues según las previsiones del FMI, para el 2024 se espera que el PIB mexicano se reduzca del 3% logrado en 2023 a 2%; sin embargo, no todo el mundo está en modo de cautela: una recesión también puede ser el momento para que la innovación se haga presente.

Al conocer los riesgos que conlleva invertir, los inversionistas tienen un mayor potencial para obtener mayores rendimientos y, por lo tanto, generar mayores riquezas. Si bien es cierto que nadie puede predecir el futuro, ni tener en cuenta todas las posibilidades en sus planes, implementar estrategias inteligentes y alternativas puede ayudar a limitar las pérdidas y potenciar las ganancias.

Luis X Barrios, CEO y fundador de Arkangeles, comenta: “La diversificación es una de las estrategias clave para tener éxito en nuestras inversiones. La incorporación de activos no correlacionados a los portafolios, especialmente aquellos con activos alternativos, ayuda a los inversionistas a mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades en un panorama de constante evolución”. De acuerdo con The Alternative Outlook for 2024, mientras que las acciones y bonos tradicionales registraron pérdidas netas en el segundo semestre de 2023, se espera que el retorno de las inversiones alternativas crezca en 7% en los próximos cinco años.

1. Alto potencial de crecimiento

Las startups son empresas impulsadas por la innovación y la creatividad y usualmente están dirigidas por emprendedores dispuestos a asumir riesgos para alcanzar sus objetivos. Gracias a sus cualidades y agilidad, las acciones en startups representan un tipo de activo alternativo que puede adaptarse rápidamente a los cambios y responder a las demandas del mercado. Como resultado, este tipo de activos tienen un alto potencial de crecimiento, y esto se traduce en altos rendimientos para los inversionistas dispuestos a asumir riesgos.

2. Acceso a nuevas tecnologías

Algo que caracteriza a los activos alternativos de startups es que ofrecen la oportunidad de acceder a tecnologías nuevas que podrían ser el siguiente hito que transforme los sectores tradicionales. Las startups se centran en el desarrollo de tecnologías innovadoras que resuelven problemas específicos y atienden las necesidades emergentes del mercado. Al contar con una cartera diversificada de startups con tecnologías innovadoras, quienes invierten obtienen acceso a los últimos conocimientos y avances tecnológicos.

3. Oportunidad de impacto social

Muchas startups se centran en crear productos o servicios que tengan un impacto positivo en la sociedad, pues su accionar resuelve problemáticas específicas que afectan a grupos clave de la economía. Es el caso de BlackPatch –parte de los deals que Arkangeles presenta en su portafolio–, la primera plataforma desarrollada para mejorar la relación con la tecnología diaria, que acompaña a los usuarios durante todo el ciclo de vida de sus dispositivos favoritos.

Gracias al fondeo colectivo, BlackPatch sostiene un modelo de negocio que permite adquirir un smartphone de alta gama hasta 48% más barato del precio original; además, ofrece a los usuarios servicios de posventa: renovación, reparación y protección. Se trata, en realidad, de aprovechar una oportunidad de negocio derivada de cómo la tecnología permea en la sociedad, brincando las brechas que pueden obstaculizar el acceso a diferentes oportunidades.

Si se considera que 91.8% de los mexicanos tiene un smartphone –de acuerdo con el INEGI– no solo por entretenimiento, sino también por trabajo, la necesidad de contar con un dispositivo que funcione de manera óptima se convierte más en una herramienta que en un lujo. Ante cualquier falla o accidente del equipo, el trabajo, ingresos y comunicación del usuario se ve afectada drásticamente, impactando muchas veces a su economía con gastos imprevistos, y a ello se aboca BlackPatch: Ayudar a un amplio sector de la población a resolver y prevenir un problema recurrente a través de enfocar la tecnología hacia un sentido social.

4. Retornos potencialmente más altos

Los retornos alternativos tienen el potencial de ofrecer mayores ganancias que las inversiones tradicionales. Gracias a que los activos alternativos abarcan una amplia gama de inversiones, como los bienes inmuebles, el capital riesgo, los fondos de cobertura o las materias primas, el retorno puede diversificarse a su vez, ampliando con ello su rango de crecimiento. Si bien el riesgo del retorno alternativo puede incrementarse, la realidad es que cuentan con características únicas que surgen de aprovechar las oportunidades dentro de su mercado específico.

“Al invertir en activos de diversos sectores e industrias, los inversionistas –tanto nuevos como experimentados– pueden distribuir sus riesgos y minimizar el impacto”, abundó Luis X Barrios. “El fondeo colectivo en startups ofrece una oportunidad única para diversificar, en contraste con otro tipo de activos o inversiones tradicionales que no pueden; algunos inversionistas pueden buscar la oportunidad de participar de manera más activa en el desarrollo de la empresa, en contraste, la inversión en acciones a través de la bolsa de valores generalmente implica una participación más pasiva”.

Hablamos de una decisión acertada para quienes estén dispuestos a asumir riesgos e invertir en empresas innovadoras y socialmente responsables que puedan llegar a transformar los sectores tradicionales. Abrir brecha al invertir en empresas emergentes con un alto potencial de crecimiento, tecnologías innovadoras y sólidos compromisos sociales.

Para todos aquellos que decidan hacer crecer su dinero a través de una forma diferente de invertir, Arkangeles permite alcanzar claros objetivos financieros a través de aliados y plataformas que les guíen para convertirse en inversionistas expertos, al tiempo que crean un impacto positivo en la sociedad.