33% de los trabajadores están decididos a cambiar de trabajo en los próximos 12 meses

61% de los encuestados priorizan las oportunidades para aprender nuevas habilidades a la hora de cambiar de trabajo.

Por Revista Summa

Los trabajadores tienen un pensamiento en común: el crecimiento de habilidades a largo plazo es una prioridad sobre todo para acelerar sus carreras en medio de cargas de trabajo crecientes y una mayor incertidumbre en el lugar de trabajo. Este es uno de los hallazgos analizados en la Encuesta Regional de Esperanzas y Miedos de la Fuerza Laboral 2024 de PwC Interaméricas.1

Un gran porcentaje de los encuestados (64%) han experimentado mayores cambios en su trabajo que en el año previo. Algunas de las áreas en las que los trabajadores sienten que se enfocan estos cambios es en sus responsabilidades diarias (51%), en la naturaleza de sus roles (46%) y en la estructura de su equipo de trabajo (47%). A pesar de reconocer los sectores donde se concentran los cambios, un 45% no entiende el propósito de los cambios.

En medio de esta creciente mezcla de presiones, los resultados sugieren reacciones que están muy concentradas en el desarrollo de habilidades. Esto se demuestra en un 62% de los que están considerando cambiar de empleador dice que el desarrollo de habilidades o el upskilling son un factor importante en su decisión de permanecer con su empleador actual o cambiarse. Por otro lado, a causa de las fluctuaciones financieras, un 82% considera importante un salario justo de acorde a la carga de trabajo.

Jorge de Mezerville, Director de Advisory de PwC Costa Rica, dijo:

“La tecnología está generando nuevas formas de trabajo e impactando en las habilidades que son requeridas para prosperar en un mundo digital. Nuestros hallazgos muestran cómo los colaboradores valoran el upskilling cuando consideran un cambio de trabajo, por lo tanto priorizar el desarrollo de habilidades en la fuerza laboral se está convirtiendo en un elemento diferenciador entre las organizaciones. Las organizaciones necesitan dar guía y ser mentores sobre los tipos de habilidades a ser desarrolladas, deben ser proactivas y trabajar el upskilling en todos los niveles ya que esto ayuda a que los colaboradores se mantengan relevantes según la evolución de sus industrias.”

La IA como oportunidad a pesar de sus riesgos

Para afrontar los cambios, los trabajadores recurren a tecnologías nuevas y emergentes como la GenAI para apoyar sus roles con las últimas herramientas. Entre los empleados que utilizan GenAI, el 55% espera que su tiempo en el trabajo sea más eficiente en los próximos 12 meses. Incluso la mitad de los usuarios espera que GenAI genere salarios más altos y el 77% está de acuerdo en que creará oportunidades para ser más creativos en el trabajo. Además un 72% afirma que ayudará a mejorar la calidad de su trabajo.

Aunque muchos ven la parte positiva de la GenAI, algunos creen que formará sesgos que afectarán a trabajadores (49%) y generará información engañosa que divulgarán como verdadera accidentalmente (50%). Para combatir con las amenazas, es necesario trabajar el Upskilling en todos los niveles para que el colaborador no se quede rezagado y se impulse el desarrollo de la empresa en la industria.

A pesar de su importancia para los trabajadores aún existe un 11% que trabajan en empresas donde las herramientas de IA están prohibidas. Estas empresas deberán invertir mucho en capacitación y acceso a tecnologías nuevas y emergentes para añadir valor a sus empleados y al mismo tiempo a su empresa. De esta manera se podrá disminuir el número de personas que no cree que haya oportunidades para utilizar la tecnología en su línea de trabajo (29%). Además de reducir ese mismo porcentaje de personas que no tiene acceso a estas herramientas en el trabajo y el 24% que no sabe utilizarlas.

La experiencia del colaborador se vuelve crucial para retención de talento

La encuesta sugiere que la satisfacción laboral ha disminuido ligeramente con respecto al año pasado: el 53% de los empleados dice que está muy o moderadamente satisfecho, en comparación con el 68% que dijo lo mismo el año pasado. Pero la satisfacción laboral no significa necesariamente que los empleados permanecerán con su empleador, ya que aún hay un gran porcentaje de personas dispuestas a cambiar de empleador si no existe un equilibrio apropiado. Otros aspectos a considerar para alcanzar ese equilibrio es que un 50% de los colaboradores dicen que es muy probable que solicitarán al empleador un aumento en los próximos 12 meses. Seguido de este porcentaje, un 47% está seguro que pedirán un ascenso.