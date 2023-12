3 recomendaciones que debe seguir hoy para evitar la temida “cuesta de enero”

Haga una pausa antes de hacer compras y adentrarse en las fiestas navideñas, aún está a tiempo de evitar que el mes de enero se sienta como el más largo del año.

Por Revista Summa

Más fiestas, compras, regalos, viajes, más comidas fuera de casa y pago de marchamo, si todo esto le suena familiar, tenga mucho cuidado con su presupuesto estos días. Se dice que hay más dinero en la calle, pero también es probable que muchos gastos inesperados le puedan pasar “literalmente” la factura en el mes de enero.

“Siempre es fundamental tener un enfoque financiero responsable, pero en esta época sin duda se pone a prueba nuestra disciplina financiera, pues las emociones y los estímulos del comercio están muy relacionados con nuestros gastos. Desde Grupo Mutual resaltamos que el aguinaldo es un recurso valioso que puede ser administrado de manera eficiente para lograr estabilidad económica y cumplir sueños financieros”, explicó Rebeca Fernández, Ejecutiva de Educación Financiera de Grupo Mutual.

La buena noticia es que la temida ”cuesta de enero” puede evitarse y está en nuestras manos administrar de la mejor manera nuestros ingresos y gastos para iniciar el año en orden y con la tranquilidad financiera que todos necesitamos.

Tome nota de las siguientes recomendaciones de la experta en finanzas de Grupo Mutual, así usted podrá prepararse para que enero no sea un dolor de cabeza económico:

1. Preparación financiera: El ahorro constante a lo largo del año permite a las personas acumular un colchón financiero que les brinda seguridad y estabilidad en momentos clave. Aún en diciembre, lo mejor es destinar un monto de su aguinaldo al ahorro para utilizar en enero o gastos de inicio de año como la entrada a clases.

2. Apéguese a su presupuesto: a pesar de las vacaciones, de prioridad al pago de sus gastos fijos, servicios públicos, pago de préstamos, para evitar atrasos, multas o que se acumulen más gastos para el mes de enero. Luego destine un monto específico para regalos y salidas especiales, siempre que esté dentro de sus posibilidades.

3. No gaste lo que no tiene: en diciembre no caiga en la tentación de realizar gastos excesivos con tarjeta de crédito o compras a plazos. Todos estos cobros llegarán en enero y se sumarán a su lista de gastos, sino los tenía contemplados en su presupuesto muchos pueden convertirse en deudas con altos intereses a largo plazo.

Grupo Mutual hace un llamado a los ciudadanos a considerar estas prácticas como una parte integral de su bienestar financiero. Además, invita a la población a explorar las diferentes opciones de ahorro y productos financieros que ofrecen, diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus metas y objetivos.

Al promover la importancia del ahorro responsable durante todo el año, Grupo Mutual demuestra su compromiso continuo en empoderar a la comunidad costarricense y brindar soluciones financieras efectivas. De esta forma, reafirma su misión de contribuir al desarrollo económico y al bienestar de los ciudadanos, fortaleciendo su posición como entidad líder en la promoción del ahorro y la educación financiera en Costa Rica.