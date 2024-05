3 habilidades que marcarán el futuro profesional de los mayores de 45 años

Las personas mayores de 45, sobre todo aquellas entre 46 y 54 años pueden estar en riesgo en lo relacionado con su estabilidad laboral o la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Por Revista Summa

Según el estudio de Tsunami8 de 2022 el porcentaje de latinoamericanos mayores de 65 años se duplicará en los próximos 30 años, quiere decir que como región estamos envejeciendo rápido, pero además entre 1950 y 2018, la región sumó casi 25 años de esperanza de vida, tal y como lo afirma Naciones Unidas en su informe sobre envejecimiento de la población mundial.

De tal manera que en Colombia y la región, en pocos años estaremos a la par con otros países donde hay una amplia cantidad de gente mayor, pero, con mucha energía y vitalidad para seguir adelante, muchos de ellos con el deseo de continuar vigentes en el mercado laboral o continuar marcando una diferencia a través de sus emprendimientos.

Sin embargo, un amplio porcentaje de esta población ya ha sentido una discriminación respecto a su edad. En Colombia puntualmente, el 39% de las personas de esta población se siente descartada por el mercado laboral y esta cifra asciende al 42% cuando se hace un zoom sobre la franja de edad comprendida entre los 45 y los 54 años.

“Por esa razón, se hace fundamental empoderar a este grupo poblacional que conforma la Generación Plateada que son personas con más de 55 años y mucho más a los que hacen parte de la denominada Generación Invisible que son quienes están entre los 45 y los 54 años. Pero ese empoderamiento debe estar lejos del asistencialismo social y más centrado en darles las herramientas para continuar creciendo y triunfando en el mercado laboral y en el mundo del emprendimiento.”, señaló Rodrigo Riaño, CEO de Silver U.

Por lo tanto, se hace necesario que las Generaciones Invisible y Silver se enfoquen en el desarrollo de tres características de personalidad y de tres habilidades para el trabajo que son fundamentales para relanzar sus carreras, mantenerse vigentes y continuar creciendo y alcanzando metas durante el resto de su vida productiva. A continuación, se explican estos elementos cruciales, que además son recurrentes en el perfil de grandes líderes mundiales en el ámbito del management y la dirigencia política.

De acuerdo con la plataforma alternativa de aprendizaje Silver U presenta las tres características vinculadas a la personalidad para los mayores de 45 años son y que están disponibles en una Master Class Gratuita en el siguiente link:

1. Persistencia y Tenacidad: No darse por vencido y defender con datos y argumentos aquellas ideas que pueden estar vinculadas con la transformación y el crecimiento. Muchas veces no se va a recibir el apoyo para una propuesta o idea a la primera, pero la convicción soportada en información y la capacidad de insistir a pesar de la negativa, puede ser la diferencia entre aquellos que se hacen altamente visibles en la sociedad de quienes no.

2. Creatividad e innovación: Ver diferentes posibilidades ante la forma en la que está organizado el mundo, es una característica que se repite entre aquellos que se han convertido en referentes mundiales del management. Por ejemplo, pensar en la posibilidad de viajar al espacio de una manera diferente a como lo ha hecho la NASA a lo largo de los años, ha sido el fundamento para que personajes como Elon Musk y Jeff Bezos hoy estén en medio de la carrera espacial privada. Todo parte de una pensar en cómo hacer las cosas de manera diferente y evitar caer en la trampa que se ha creado alrededor de la frase “si funciona no lo toques”

3. Resiliencia y manejo del estrés: Crecer, implica cambiar y mantenerse vigente en el mercado laboral y del emprendimiento, sin duda involucra la necesidad de haber resistido los múltiples cambios que ha tenido el mundo como efecto de la globalización y el crecimiento exponencial de tecnología. Aquellos que a pesar de sus edades se hacen visibles en las empresas y en la sociedad con su trabajo o emprendimientos han logrado resistir y han logrado recomponerse a pesar de las caídas.

Estas tres características ya no son valoradas por los cazatalentos y directores de talento humano, como algo deseable, sino que son una condición que muchas veces no está expresa en el perfil de los cargos, pero se evalúa en los procesos de selección.

Adicional a estas características, hay tres habilidades que toda persona de la Generación Invisible y la Generación Silver que quiere relanzar su carrera debe tener son de acuerdo con Silver U:

– Adaptación: Sin adaptación no hay evolución, las especies que han desaparecido de nuestro contexto biológico no han logrado adaptarse a las condiciones del entorno. Las personas mayores de 45 años deben desarrollar diferentes competencias que les permita sobrevivir en el mundo laboral o del emprendimiento, a pesar de las diferentes transformaciones que se viven a diario en este contexto.

– Habilidades para la apropiación y uso de tecnologías: Uno de los temores de las personas mayores de 45 años es sentirse descartado de los escenarios laborales a causa del avance de la tecnología, puntualmente de la IA, pues bien, justo por eso los miembros de estas generaciones deben encontrar espacios de socialización y formación en donde aprendan a usar y apropiar tecnología que está siendo usada por muchos jóvenes para optimizar su tiempo y ser más eficaces.

– Liderazgo transformacional: Las personas mayores de 45 años, que hacen parte del mundo de las empresas están llamadas a ser un norte para los más jóvenes y los empleadores esperan de ellos que sean quienes inspiren a nuevas generaciones. Para ello se requiere un paquete de competencias que les permitan alcanzar las habilidades de liderazgo necesarias para resaltar y permanecer vigentes.

En conclusión, las personas mayores de 45, sobre todo aquellas entre 46 y 54 años pueden estar en riesgo en lo relacionado con su estabilidad laboral o la sostenibilidad de sus emprendimientos. En la actualidad muchos jóvenes avanzan rápidamente en lo que respecta a su formación académica y al ser nativos digitales han logrado ganar diferentes espacios en el mundo de las empresas. Sin embargo, esta nueva generación no cuenta con la sabiduría de los años y la experiencia de aquellas personas mayores que también tienen un muy buen perfil académico.

La clave para la Generación Invisible y la Generación Silver es actualizarse para equilibrar su perfil en cuanto a las habilidades del siglo XXI, con la ventaja de usar su trayectoria para resaltar frente a los más jóvenes.