3 claves exitosas para posicionar una marca

Para que una marca logre posicionarse es importante tener la geolocalización y la semántica local

Por Revista Summa

En el ranking de las marcas mejor posicionadas en 2023 de Kantar Brandz, Telcel, Corona y Bodega Aurrerá ocuparon los tres primeros lugares, pero ¿cómo lo lograron?; al respecto, Xharla, agencia líder de relaciones públicas y posicionamiento de marcas en Colombia y México, revela 3 claves que las llevaron a conquistar el mercado.

Mario Pino, CEO de Xharla, explica que para que una marca logre consolidar su éxito, debe ser:

Conocida: implementar una estrategia que incluya la apertura de una página web con contenido local, que pueda ser interpretado por los pobladores del país o ciudad en donde se desea establecer. Utilizar el Google My Business para ubicar el negocio y que pueda aparecer en las búsquedas cercanas del usuario. Recordada: emprender un plan de relaciones públicas para que la información que genere la empresa aparezca en el mayor número de medios de comunicación para empoderar la marca. Evitar hacer ventas o acciones comerciales, es preferible contar historias relacionales, que respondan preguntas. También es importante compartir conocimiento, desde la práctica, para formar expertos en el tema. Preferida: en esta etapa hay que ejecutar proyectos de fidelización para los clientes que contemplen asequibilidad y promociones que atraigan al mercado objetivo.

Además, destacó que los errores más comunes que cometen durante el proceso de posicionamiento es querer que los esfuerzos sean comerciales, lanzar diversos productos a la vez y hablar desde el “yo”, cuando lo más acertado es contar las historias que sustentan la trayectoria de la marca.

Otra equivocación, es recurrir a publicaciones de pago porque la información solo estará expuesta durante un tiempo limitado, a diferencia de las orgánicas en las que se reproduce y permanece su registro infinitamente.

“El 80% de los ingresos de Ferrari no vienen de los autos, sino del merchandising, vienen de su posicionamiento de marca. Actualmente la marca Corona vale más de ocho millones de dólares, no la empresa, no la cervecería y eso es a raíz de que Corona ya no vende cervezas, vende gorras, playeras, festivales de música. Una marca tiene un valor mucho más alto que un producto o servicio”, explicó Pino.

Desde Xharla recomienda que las marcas deben tener claro el tema que quieren posicionar, es decir una idea ancla que puedan entender el grupo de personas al que está dirigido, cuente con una geolocalización y transmita los logros del negocio.