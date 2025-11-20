Descargue GRATIS la edición de Noviembre de Revista Summa
Oxígeno, una marca genuina, transparente y coherente

Nov 20, 2025 | Noticias de Hoy

Algo que distingue al centro comercial es su gran cantidad de espacios verdes. 

Por Revista Summa

Este centro comercial se distingue por generar bienestar co­ lectivo y experiencias memorables, bajo una identidad construi­ da sobre tres pilares fundamentales: sostenibilidad, experiencia y conexión humana.

Su propuesta de valor combina una oferta comercial en un entorno seguro y vibrante, donde la comunidad encuentra expe­ riencias auténticas que fomentan un estilo de vida activo, cons­ ciente y sostenible.

“En solo siete años (incluyendo el periodo de pandemia) Oxíge­ no ha logrado posicionarse entre los centros comerciales más relevantes de Costa Rica, compitiendo con marcas con más de dos décadas de trayectoria. Ese es el resultado de una estrategia de comunicación constante, clara y honesta, apoyada por una programación continua de actividades, campañas y experiencias vivas que mantienen a la marca en contacto permanente con sus audiencias”, señala Luis Diego Argüello, gerente de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo.

Además, se ha consolidado como un punto de encuentro para la comunidad y un espacio donde convergen las com­pras, la gastronomía y las experiencias. Su autenticidad, cer­canía y coherencia han permitido que se mantenga en el Top of Mind de los costarricenses y que haya sido el único centro comercial en destacar en el ranking Merco de reputación cor­porativa en los últimos años, además de haber obtenido un premio Effie, reconocimiento reservado a marcas con estra­tegias de alto impacto y efectividad comprobada.

Gracias a todos esos esfuerzos y su espíritu de solidaridad, Oxígeno figura como un referente de marca con propósito que demuestra que el valor social, el compromiso medioam­biental y la rentabilidad pueden coexistir de forma armónica.

Su presencia constante en medios tradicionales y digita­les, el trabajo con creadores de contenido, medios de comu­nicación y la activación de experiencias en puntos de venta refuerzan su conexión con diversos públicos. Además, su narrativa evoluciona para adaptarse a las nuevas genera­ciones, sin perder la esencia cooperativa que la distingue.

UN PROYECTO SIN IGUAL

  • La evolución de Oxígeno ha sido orgánica y coheren­te. Nació con un fuerte enfoque en las experiencias y ha evolucionado hacia una propuesta integral que combina entretenimiento, compras, gastronomía, servicios, bienestar y conexión humana.
  • Hoy, es un centro comercial con propósito que integra espacios pet friendly, eventos sostenibles y experien­cias para toda la familia. Su transformación ha respon­dido a las nuevas formas de consumo y a la necesidad de vivir experiencias auténticas y significativas.
  • Esa visión le ha permitido fortalecer su relación con visitantes, inquilinos y aliados estratégicos, ampliando la percepción de la marca como un espacio vibrante, moderno y sostenible, que genera orgullo y sentido de pertenencia.

CAMPAÑAS MEMORABLES

La campaña de vacunación durante la pandemia:

  • Marcó un antes y un después en la historia de la marca. Más que una acción comunicacional, fue una muestra tangible del compromiso de Oxígeno con el bienestar colectivo y con su comunidad.
  • Mes Rosa y las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer: Esos y otros proyectos de im­pacto social reflejan la esencia de Oxígeno: una marca que comunica desde la empatía y la responsabilidad.

A PASO FIRME

  • Oxígeno ha crecido de la mano de sus inquilinos, bajo una visión de prosperidad compartida. Actualmente, el nivel de ocupación ronda al 90% y el crecimiento anual en visitación oscila entre 3% y 5%.
  • Sus inquilinos reportan ventas superiores año tras año, confirmando que el crecimiento de la marca se traduce en beneficios tangibles para toda su comunidad.
  • Este éxito sostenido, junto con sus reconocimientos en Merco y Effie, demuestran que Oxígeno no solo es una marca consolidada, sino también una plataforma que transforma su posicionamiento en valor real para quienes lo visitan y las marcas que lo acompañan.
