Oxígeno, una marca genuina, transparente y coherente

Este centro comercial se distingue por generar bienestar co­ lectivo y experiencias memorables, bajo una identidad construi­ da sobre tres pilares fundamentales: sostenibilidad, experiencia y conexión humana.

Su propuesta de valor combina una oferta comercial en un entorno seguro y vibrante, donde la comunidad encuentra expe­ riencias auténticas que fomentan un estilo de vida activo, cons­ ciente y sostenible.

“En solo siete años (incluyendo el periodo de pandemia) Oxíge­ no ha logrado posicionarse entre los centros comerciales más relevantes de Costa Rica, compitiendo con marcas con más de dos décadas de trayectoria. Ese es el resultado de una estrategia de comunicación constante, clara y honesta, apoyada por una programación continua de actividades, campañas y experiencias vivas que mantienen a la marca en contacto permanente con sus audiencias”, señala Luis Diego Argüello, gerente de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo.