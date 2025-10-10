20 empresas costarricenses recibirán apoyo financiero y acompañamiento técnico para ejecutar proyectos tecnológicos

La iniciativa busca fortalecer la productividad y competitividad de las pymes mediante la adopción de nuevas tecnologías e innovación empresarial.

Por Revista Summa

Este mes de octubre se lanzó la convocatoria de la primera edición del Programa Impulso Tecnológico, el cual pretende fortalecer la productividad y competitividad de las empresas costarricenses del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), mediante el uso estratégico de la innovación.

El programa es desarrollado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), en conjunto con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Impulso Tecnológico contempla la selección de 20 empresas que podrán recibir capital semilla no reembolsable de hasta ₡7 millones, 12 horas de asesoría técnica personalizada y acompañamiento durante la ejecución de sus proyectos.

El período de convocatoria estará abierto del 6 de octubre al 7 de noviembre, y los resultados se comunicarán el 27 de noviembre, fecha en la que iniciará la ejecución de los proyectos seleccionados.

“Este Programa representa una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas fortalezcan sus capacidades mediante la incorporación de herramientas digitales y procesos de innovación que contribuyan a su desarrollo productivo y que sean un impulso para su proceso de internacionalización”, señaló Ivannia Arguedas, Directora de Innovación y Proyectos de PROCOMER.

Los proyectos participantes deberán generar un impacto positivo en al menos una de las siguientes áreas temáticas:

Eficiencia operativa: optimización de procesos y reducción de costos.

Diseño, desarrollo o adaptación de producto: creación o mejora de productos y servicios mediante innovación tecnológica.

Crecimiento comercial: fortalecimiento de estrategias de mercadeo y posicionamiento digital.

Diferenciación competitiva: desarrollo de modelos de negocio innovadores que fortalezcan la posición de las empresas en los mercados internacionales.

“Buscamos que las empresas del sector TICs identifiquen oportunidades de mejora y ejecuten proyectos que les permita adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y aumentar su competitividad”, agregó Arguedas.

Las empresas interesadas en formar parte de esta iniciativa pueden acceder a los requisitos y formularios de inscripción en el sitio web oficial: https://procomer.com/programa-impulso-tecnologico.