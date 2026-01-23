10 hechos que ya están redefiniendo el consumo en América Latina y están moldeando el mercado de 2026

En todos los países analizados, la relación costo-beneficio se consolidó como el principal criterio de decisión.

Por Revista Summa

El consumo en América Latina inició 2025 bajo una fuerte presión, marcada por presupuestos más ajustados, decisiones de compra más racionales y consumidores cada vez más estratégicos. Aun así, detrás de este escenario desafiante, surgen patrones claros que ayudan a explicar el presente y, sobre todo, a anticipar los movimientos que deberían definir el mercado en 2026. Esta es la principal conclusión del nuevo video difundido por Worldpanel by Numerator Latam, que reúne diez hechos clave sobre el comportamiento del shopper en la región y fue desarrollado a partir de los datos del estudio periódico Consumer Insights Latam.

El análisis, basado en datos continuos de consumo en diversos países latinoamericanos, señala que la eficiencia, la búsqueda de valor y la polarización pasaron a orientar de forma estructural las decisiones de compra. Tras 11 trimestres consecutivos de crecimiento, el volumen de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) comienza a dirigirse hacia un nivel de mayor estabilidad, con una desaceleración observada en la mayoría de los mercados de la región a lo largo de 2025.

Uno de los movimientos más evidentes del período fue la reducción en la frecuencia de compra, acompañada por carritos más llenos. El aumento de la inflación en FMCG llevó a los consumidores a compensar la subida de precios con la disminución del número de unidades adquiridas por visita, comportamiento que no fue totalmente neutralizado por un incremento en la frecuencia. Este patrón se intensifica en un contexto de incertidumbre económica y de años electorales en varios países de América Latina, que tienden a profundizar la planificación financiera del hogar y la cautela en las decisiones de consumo. Paralelamente, los hogares comenzaron a circular por un mayor número de canales a lo largo del año, comparando precios, formatos y oportunidades antes de concretar la compra.

En todos los países analizados, la relación costo-beneficio se consolidó como el principal criterio de decisión. Esta lógica se refleja en la reorganización del mercado por franjas de precio: las marcas económicas registraron un crecimiento relevante en las ocasiones de compra, al igual que las marcas propias, mientras que el segmento intermedio perdió participación. Los formatos mayoristas y las tiendas de descuento avanzaron tanto en penetración como en frecuencia, reforzando su papel central en la rutina de compras y redefiniendo el concepto de conveniencia para el consumidor latinoamericano. En Brasil y Argentina, los mayoristas son el gran destaque, mientras que las tiendas de descuento sobresalen en países como Ecuador, con un aumento del 7% en penetración, así como en México y Colombia.

El comercio electrónico mantuvo una trayectoria de expansión consistente a lo largo de 2025, registrando un salto del 29% al 43% en penetración en un año en América Latina, siendo la canasta de personal care la de mayor contribución al crecimiento proveniente del e-commerce. Este movimiento también fue impulsado por la intensificación de la disputa entre grandes plataformas globales y regionales por el liderazgo del mercado latinoamericano. La competencia creciente acelera las inversiones en logística, surtido y experiencia, ampliando el atractivo del canal. Aun partiendo de una base menor en relación con el comercio físico, el e-commerce continuó atrayendo nuevos compradores y contribuyó de forma desproporcionada al crecimiento total del mercado de bienes de consumo, consolidándose como un vector estratégico para 2026.

Otro punto destacado fue el avance del denominado efecto “high–low”. Las marcas premium y las marcas propias crecieron de manera simultánea, mientras que las marcas de posicionamiento intermedio enfrentaron mayor presión. Este movimiento revela a un consumidor más selectivo, que alterna entre ahorro e indulgencia según la ocasión, y ayuda a explicar la caída en las tasas de recompra de las marcas comerciales. En este contexto, la lealtad se volvió más difícil de conquistar y aún más desafiante de mantener para las marcas comerciales: el consumidor latino compró, en promedio, 106 ítems de marcas propias en 2025, con un crecimiento del 5% en la frecuencia de compra.

Las preocupaciones por la salud ganaron todavía más relevancia a lo largo de 2025. Los productos con bajo contenido o sin azúcar dejaron de ser diferenciales y pasaron a ocupar el territorio de lo esencial, impulsados por la intención declarada de casi la mitad (46%) de los hogares latinoamericanos de reducir el consumo de azúcar. En todos los países analizados hubo un aumento en el consumo de productos con bajo contenido o sin azúcar en los últimos seis años, con destaque para Brasil, donde el índice de penetración de estos alimentos y bebidas pasó del 35% en 2019 al 71% en 2025; México, del 38% al 67%; y Ecuador, del 44% al 74%. Este movimiento dialoga con cambios más amplios en el cuidado de la salud, el control metabólico y el envejecimiento activo. La demanda por proteínas se mantuvo elevada, beneficiando a categorías asociadas a la nutrición cotidiana, como yogures y productos funcionales. Según la investigación, el 55% de los hogares latinoamericanos planea mantener el consumo de proteínas y el 11% desea aumentarlo.

Por último, la categoría de alimentos para mascotas se consolidó como uno de los motores más resilientes del consumo en la región. Profundas transformaciones demográficas ayudan a explicar este avance: actualmente, cerca del 25% de la población latinoamericana tiene 50 años o más, y los hogares con una o dos personas ya representan aproximadamente el 20% del total, cifra que ha crecido de forma significativa en las últimas décadas. Con familias más pequeñas, envejecimiento poblacional y caída de las tasas de natalidad, las mascotas ocupan un lugar cada vez más central en la dinámica familiar, impulsando el crecimiento del segmento en penetración, con un avance del 9% en valor y del 7% en unidades en el último año.

Según Worldpanel by Numerator, estos hechos dejan claro que el futuro del consumo en América Latina estará cada vez menos asociado al crecimiento poblacional y más vinculado a la reconfiguración de los hogares, las edades y los estilos de vida. En un escenario de cambios rápidos y estructurales, las marcas que ajusten su portafolio, canales y ejecución a los nuevos patrones de comportamiento del shopper estarán mejor posicionadas para liderar el mercado en 2026.